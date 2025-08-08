Petro desconoce soberanía de Perú sobre isla en frontera amazónica

Los Gobiernos de Perú y Colombia enfrentan un desacuerdo diplomático por una pequeña isla en la frontera común amazónica

Soldados del Ejército peruano patrullan la isla Santa Rosa, en el departamento de Loreto, Perú, el 7 de agosto de 2025, ubicada frente a la ciudad colombiana de Leticia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconoció el jueves la jurisdicción de Perú sobre una isla en el río Amazonas ubicada en la frontera entre ambos países, una declaración que el gobierno de la mandataria peruana Dina Boluarte rechazó enérgicamente.

Existe una disputa histórica entre Colombia y Perú sobre la línea fronteriza en el río Amazonas, que con frecuencia cambia su cauce y genera nuevas islas.

La isla Santa Rosa está ubicada en el río Amazonas y en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Según las autoridades peruanas es una prolongación de la isla Chinería que surgió por el descenso de nivel de las aguas del Amazonas. Perú oficializó en julio la creación del distrito de Santa Rosa y mandó a funcionarios a la zona.

"La denominada isla de Santa Rosa, junto con otras formaciones fluviales surgidas en el curso del río Amazonas con posterioridad a la única asignación binacional de islas entre la República de Colombia y la República del Perú, realizada en el año 1929, no han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas", aseguró Petro el jueves.

Habló en la ciudad amazónica de Leticia, muy cerca de la isla contestada, adonde trasladó los festejos por el 215 aniversario de la independencia de Colombia por esta disputa.

"Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona", aseguró Petro.

El gobierno de Colombia, que hace un año ya había calificado de "ocupación irregular" la presencia peruana en la isla, dijo esta semana que ese territorio nunca fue "asignado" a Perú y pidió que una comisión binacional se pronunciara al respecto.

Las banderas de Perú abundan en la isla del Amazonas reclamada por el presidente de Colombia. https://t.co/92FSiqx9iS — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 7, 2025

"No tiene razón"

El gobierno de Boluarte reaccionó más tarde a los dichos de Petro a través del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, que leyó una declaración desde la isla Santa Rosa, adonde viajó este jueves.

"Rechazamos categóricamente estas expresiones que desconocen la soberanía peruana", señaló Arana ante periodistas y autoridades locales de Santa Rosa.

Desde Japón, donde se encuentra de visita oficial, Boluarte declaró que "nuestra isla Chinería está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte", según un comunicado.

El canciller Elmer Schialer, que la acompaña en ese viaje, había dicho más temprano que Petro "no tiene razón jurídica, ni histórica, ni geográfica".

"La isla Santa Rosa no es un nuevo islote. Es parte del territorio peruano reconocido desde hace más de un siglo. Esta es una situación que se debe manejar con prudencia, sin escalar tensiones entre pueblos hermanos", señaló al canal N.

Schialer dijo que había propuesto al gobierno colombiano adelantar para el 11 y 12 de septiembre una reunión técnica binacional prevista inicialmente para octubre para tratar temas fronterizos.

En su discurso en Leticia, Petro confirmó esa fecha y dijo que la reunión tendrá lugar en Lima.

Perú le responde al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que "no existe discusión alguna sobre la soberanía de Perú en el distrito de Santa Rosa de Loreto".https://t.co/PisqyA4DQF pic.twitter.com/wLvqSgWD3m — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 8, 2025

"Patriotismo peruano"

Las dinámicas hidrológicas del río Amazonas hacen que la delimitación de la frontera sea compleja. Según un tratado bilateral firmado en 1922, la división territorial se establece en el punto más profundo del río.

La disminución del caudal del río Amazonas en los últimos años preocupa a los expertos hidráulicos colombianos, que advierten que el país podría quedarse sin acceso directo al río. Este fenómeno tendría un impacto negativo en Leticia, capital amazónica e importante puerto comercial colombiano.

Lima sostiene que en Santa Rosa los pobladores y las autoridades siempre fueron peruanos. Su población actual es de menos de 3.000 habitantes.

"Nosotros hacemos patriotismo peruano" pero queremos buscar "la solidaridad entre las tres fronteras", dijo el martes a la AFP Walter Rubio, un pescador de 43 años y local de la isla.

