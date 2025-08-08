"La construimos pensando en su comodidad": Luque a Correa sobre cárcel del Encuentro

El ministro de Transporte, Roberto Luque, y el expresidente Rafael Correa tuvieron un cruce de palabras por redes sociales

El ministro Roberto Luque y el expresidente Rafael Correa tuvieron un cruce por X.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, protagonizó un cruce de palabras en redes sociales con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, a raíz de las irregularidades detectadas en la firma del contrato de generación eléctrica entre el Estado y la empresa Progen.

La discusión virtual inició con Correa reaccionando a una entrevista de Luque en la que explicaba cómo sucedió la contratación de Progen y explicando que él no tenía responsabilidad alguna con la suscripción de este contrato.

"No pueden ocultar su corrupción, pero quieren tan solo culpar a un tonto útil. Por la mitad de esto, Luque y Manzano ya estarían presos en un país con Estado de derecho. Imaginen si fueran «correístas»...", comentó el expresidente en su cuenta de X.

Está cordialmente invitado a regresar al Ecuador, para que compruebe a dónde van a parar los verdaderos corruptos.



El hospedaje está asegurado. Le adjunto una foto del avance de la cárcel que construimos pensando en su comodidad. https://t.co/BkHqdF49Ed pic.twitter.com/IJP0wGFm5Q — Roberto Luque (@RobertoLuqueN) August 8, 2025

Luque dice que la cárcel del Encuentro también es para Rafael Correa

La respuesta de Roberto Luque no se hizo esperar. A través de su cuenta de X, el ministro del Gobierno del presidente Daniel Noboa recordó que Rafael Correa tiene cuentas pendientes con la justicia en el país y que lo invitaba a regresar.

RELACIONADAS Correa reacciona a valla que culpa a la Corte Constitucional por muertes violentas

"Está cordialmente invitado a regresar al Ecuador, para que compruebe a dónde van a parar los verdaderos corruptos. El hospedaje está asegurado. Le adjunto una foto del avance de la cárcel (del Encuentro) que construimos pensando en su comodidad", respondió.

El ministro Luque acompañó su mensaje en redes sociales con una foto del avance de la obra de la denominada cárcel del Encuentro que se construye en Santa Elena y que tiene previsto acoger a casi 800 privados de la libertad más peligrosos de Ecuador.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!