Blake Lively describe su ‘plan maestro’ para controlar las películas

Blake Lively ha sido vista durante años como una actriz encantadora que simplemente disfruta de cada papel que consigue. Sin embargo, un video resurgido de su participación en el Forbes Power Women’s Summit en 2022 muestra una faceta más ambiciosa.

En la entrevista, la protagonista de It Ends With Us admitió que su objetivo en una producción va mucho más allá de actuar: busca tener control creativo.

Lively dejó claro que no se conforma con memorizar líneas y verse bien en pantalla; su interés radica en influir en el guion, la historia, los personajes e incluso el vestuario.

“Quiero tener autoría”, afirmó con franqueza. Esta actitud ha sido bien recibida en algunos proyectos, pero en otros ha generado tensiones. Tanto así, que ella misma se ha preguntado: “¿Soy yo la villana aquí?”.

Coincidencia o indirecta

El resurgimiento de este video llega en un momento clave para Lively, quien actualmente enfrenta una disputa legal con Justin Baldoni, su excompañero y director en It Ends With Us. La controversia ha avivado el debate sobre su nivel de influencia en las producciones en las que participa.

No es la primera vez que Lively es señalada por su fuerte personalidad en los sets. En otra entrevista resurgida, esta vez de 2009 con Glamour UK, reveló que, durante el casting de Gossip Girl, intentó poner al elenco en contra de Penn Badgley tras enterarse de que había sido elegido como Dan Humphrey.

“Al principio me molestó tanto que lo contrataran que envenené a todo el elenco contra él”, confesó. Sin embargo, admitió que cambió de opinión rápidamente: “Me di cuenta casi de inmediato de que no era un idiota, sino una persona encantadora”.

El video y estas revelaciones han generado debate sobre si Lively es una actriz con visión y determinación o si su deseo de control ha generado conflictos innecesarios a lo largo de su carrera.

