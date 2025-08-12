Así avanza la restauración del monumento a Eloy Alfaro en Guayaquil

Municipio informó que el proceso incluye reparación de piezas, reintegración de color y reemplazo de materiales no originales

El monumento al general Eloy Alfaro en Guayaquil registra un avance del 60% en su proceso de restauración y se prevé que esté listo en septiembre de 2025, según informó el Municipio.

Durante la evaluación inicial, se detectó pérdida de fragmentos de cemento en una figura femenina y un niño, este último recuperado e integrado con un nuevo anclaje de hierro.

“También se corrigieron zonas con pérdida de adhesión y cohesión, y se descubrió que un brazo de cemento había sido reemplazado por otro de fibra de vidrio, intervención sin registro en los archivos municipales”, detalló el Cabildo.

Del lado posterior, se encontró y recolocó un brazo perdido, explicó Ana Villalba, licenciada en Restauración y Museología. “Se hizo un anclaje nuevo, se volvió a soldar con piezas de hierro y se resanó. Ahora pasará a un proceso de reintegración de color”, agregó.

Restauración del monumento a Eloy Alfaro en Guayaquil avanza al 60%



La obra, creada en 1961 por el arquitecto Rafael Rivas y el escultor Alfredo Palacio, se ubicó originalmente en la avenida de Las Américas con un presupuesto de 600.000 sucres. En 2006 fue trasladada a la avenida Benjamín Rosales, cerca del Puente de la Unidad Nacional, donde factores como la vibración vehicular, la contaminación y la erosión aceleraron su deterioro.

🛠️ Avanza la restauración del monumento a Eloy Alfaro, creado en 1961 y símbolo de resistencia y libertad en Guayaquil.



Tras trabajos de estabilización, se reconstruyen detalles afectados por el tiempo y las vibraciones.



En septiembre, este ícono patrimonial volverá a lucir en… pic.twitter.com/nVCyugsC1o — Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) August 12, 2025

