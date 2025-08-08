Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

UNE ANDRES QUISHPE
Andrés Quishpe preside la Unión Nacional de Educadores (UNE).CORTESÍA: UNE

Ley de Integridad: ¿Cuándo será la audiencia de la demanda presentada por la UNE?

La Corte Constitucional también admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por Unidad Popular

La Unión Nacional de Educadores (UNE) informó este 8 de agosto de 2025 que la Corte Constitucional ya definió fecha para la audiencia de la demanda de inconstitucionalidad que presentó en contra de la Ley de Integridad Pública.

RELACIONADAS

Aunque el documento aún no se refleja en el expediente digital, la UNE señaló que el juez José Luis Terán definió para las 10:00 del 18 de agosto de 2025 la audiencia de la demanda presentada contra la Ley de Integridad Pública, una de las leyes económicas urgentes del gobierno de Daniel Noboa.

La UNE y organizaciones sociales analizar qué acciones tomar

En su comunicado, la UNE también anunció que, junto a otras 40 organizaciones sociales, analizarán  la convocatoria a audiencia de la Corte Constitucional para definir qué acciones tomarán el día de la diligencia por la demanda de inconstitucionalidad.

RELACIONADAS

"Por el momento, ratificamos la reunión de directivas de los sectores sociales para el 12 de agosto y la Convención Nacional de Trabajadores y organizaciones sociales para el 16 de agosto", añade la UNE en su comunicado difundido.

Corte Constitucional
La Corte Constitucional suspendió la aplicación de varios artículos de tres leyes del Gobierno.Foto: Karina Defas/ Expreso

La Corte Constitucional admitió demanda de Unidad Popular

El Tribunal de Admisión de la Corte Constitucional resolvió admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por Unidad Popular en contra la Ley de Integridad Pública.

RELACIONADAS

A pesar de que el Tribunal de Admisión de la Corte Constitucional admitió a trámite la demanda, no dio paso a las medidas cautelas solicitadas por Unidad Popular, que pretendían suspender los efectos de la Ley de Integridad Pública.

Según el auto de los jueces del Tribunal de Admisión, los accionantes "no han proporcionado elementos suficientes que sustenten su petición medidas cautelares, limitándose a solicitarlas y enunciar que las mismas responden a una situación de gravedad, urgencia e irreparabilidad, pero sin fundamentarlas en debida forma".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Elba González: "Soy una manaba que saca el machete de vez en cuando"

  2. Petro desconoce soberanía de Perú sobre isla en frontera amazónica

  3. Ley de Integridad: ¿Cuándo será la audiencia de la demanda presentada por la UNE?

  4. ¿Moisés Caicedo y Willian Pacho merecían ser nominados al Balón de Oro 2025?

  5. Detención de inmigrantes es un maná económico para prisiones privadas en EE. UU.

LO MÁS VISTO

  1. Jóvenes en Acción 2025: ¿Cómo saber si ya estás registrado?

  2. Correa reacciona a valla que culpa a la Corte Constitucional por muertes violentas

  3. Municipio justifica retiro del carrito de heladero y revela el por qué de la acción

  4. "La construimos pensando en su comodidad": Luque a Correa sobre cárcel del Encuentro

  5. David Norero, de binomio de Lucio Gutiérrez a secretario del Concejo de Guayaquil

Te recomendamos