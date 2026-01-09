Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

José Serrano
José Serrano Salgado fue ministro del Interior en el correísmo y en 2024 trató de ser candidato a la Presidencia de Ecuador.FB José Serrano

José Serrano: su audiencia avanza, aunque intentó dilatarla; no quiere volver al país

El exministro y exasambleísta cambió de abogado, antes de esta diligencia; lo defiende Andrew William Clopman

  • Mariela Rosero Ch.

El 7 de enero del 2026, José Serrano cumplió cinco meses detenido en el Centro de Procesamiento Krome North, en Miami. Y desde el jueves 8 se desarrolla la audiencia migratoria de quien fue una de las figuras más fuertes del correísmo: se desempeñó como ministro de Justicia entre 2010 y 2011; del Interior, del 2011 al 2016, por lo que estuvo al frente de la fuerza pública e incluso fue asambleísta y presidente de esa función, entre 2017 y 2018.

RELACIONADAS

La jueza Romy Lerner había fijada la para noviembre de 2025, pero la postergó para enero. Ella deberá decidir si José Serrano permanece en Estados Unidos, con asilo, o si es deportado a Ecuador. Extendió el tiempo en el que tenía permitido quedarse en ese país, con visa de turista. 

Entre las novedades del caso para esta audiencia constan el cambio repentino de abogado. Su defensa estaba dirigida por Robert Sheldon, quien meses atrás dijo a una cadena internacional de televisión que su cliente estaba tan mal que se puso a llorar. Aseguró entonces que aplicaba para el asilo y reiteró que se trataba de persecución política.

Andrew William Clopman reemplazó a Sheldon. Según Infobae, durante la audiencia, José Serrano intentó cambiar una vez más de abogado. Pero no fue posible. Se sabe que la defensa busca evitar que sea deportado.

Jose Serrano expresidente de la Asamblea Nacional

Hijas de José Serrano denuncian persecución política en el caso Villavicencio

Leer más

Caso Villavicencio y José Serrano

José Serrano es investigado y tiene orden de prisión por ser el presunto autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial y exasambleísta, Fernando Villavicencio, del 9 de agosto del 2023.

En la investigación se señala a José Serrano Salgado, además a Daniel Salcedo Bonilla, Ronny Aleaga Santos y Xavier Jordán Mendoza. 

Las hijas de Serrano han dicho, a través de un video, que buscan la verdad. "No actuamos desde el odio, sino desde la integridad. La justicia y la seguridad jurídica en el Ecuador han sido secuestradas por intereses políticos que creen que pueden manipularlo todo, incluso el dolor”.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Godoy pide la renuncia de directores de la Judicatura para "evaluación de desempeño"

  2. Nicole Kidman y Keith Urban: los detalles del acuerdo que sella su divorcio

  3. iPhone más seguro: Apple refuerza protección con nueva versión de iOS

  4. Norberto Araujo, nuevo DT de Aucas para la LigaPro 2026

  5. Argentina devuelve 20.000 millones a EE.UU., Milei exhibe estabilidad financiera

LO MÁS VISTO

  1. Devolución del IVA en Ecuador: ¿Hasta cuánto puede recibir en este 2026?

  2. Beneficios de la afiliación voluntaria al IESS: ¿Vale la pena?

  3. Precio del diésel y gasolina en Ecuador: ¿cuánto costará desde el 12 de enero?

  4. Los infiltrados de cuello blanco

  5. Terminal terrestre de vía a la costa en Guayaquil: estas seis cooperativas atenderán

Te recomendamos