José Serrano: su audiencia avanza, aunque intentó dilatarla; no quiere volver al país

El exministro y exasambleísta cambió de abogado, antes de esta diligencia; lo defiende Andrew William Clopman

José Serrano Salgado fue ministro del Interior en el correísmo y en 2024 trató de ser candidato a la Presidencia de Ecuador.

El 7 de enero del 2026, José Serrano cumplió cinco meses detenido en el Centro de Procesamiento Krome North, en Miami. Y desde el jueves 8 se desarrolla la audiencia migratoria de quien fue una de las figuras más fuertes del correísmo: se desempeñó como ministro de Justicia entre 2010 y 2011; del Interior, del 2011 al 2016, por lo que estuvo al frente de la fuerza pública e incluso fue asambleísta y presidente de esa función, entre 2017 y 2018.

La jueza Romy Lerner había fijada la para noviembre de 2025, pero la postergó para enero. Ella deberá decidir si José Serrano permanece en Estados Unidos, con asilo, o si es deportado a Ecuador. Extendió el tiempo en el que tenía permitido quedarse en ese país, con visa de turista.

Entre las novedades del caso para esta audiencia constan el cambio repentino de abogado. Su defensa estaba dirigida por Robert Sheldon, quien meses atrás dijo a una cadena internacional de televisión que su cliente estaba tan mal que se puso a llorar. Aseguró entonces que aplicaba para el asilo y reiteró que se trataba de persecución política.

Andrew William Clopman reemplazó a Sheldon. Según Infobae, durante la audiencia, José Serrano intentó cambiar una vez más de abogado. Pero no fue posible. Se sabe que la defensa busca evitar que sea deportado.

Caso Villavicencio y José Serrano

José Serrano es investigado y tiene orden de prisión por ser el presunto autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial y exasambleísta, Fernando Villavicencio, del 9 de agosto del 2023.

En la investigación se señala a José Serrano Salgado, además a Daniel Salcedo Bonilla, Ronny Aleaga Santos y Xavier Jordán Mendoza.

Las hijas de Serrano han dicho, a través de un video, que buscan la verdad. "No actuamos desde el odio, sino desde la integridad. La justicia y la seguridad jurídica en el Ecuador han sido secuestradas por intereses políticos que creen que pueden manipularlo todo, incluso el dolor”.

