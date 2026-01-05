Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

José Serrano
Fotografía de archivo del exministro correísta José Serrano.Efe

Audiencia migratoria de José Serrano en Miami decidirá su futuro legal en EE.UU.

Desde agosto de 2025, el exministro el Interior ha permanecido detenido en el Centro de Procesamiento Krome

El próximo jueves 8 de enero de 2026, la justicia estadounidense retomará la audiencia migratoria contra el exministro de Gobierno ecuatoriano José Serrano Salgado, detenido desde el 7 de agosto de 2025 en el Centro de Procesamiento Krome, bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La diligencia, presidida por la jueza Romy Lerner, fue reprogramada tras haber sido inicialmente fijada para noviembre de 2025 y se celebrará a partir de las 13:00 hora local en Miami.

RELACIONADAS

Este encuentro judicial es clave para definir el estatus migratorio de Serrano: la defensa presentará argumentos y evidencia para demostrar un temor creíble de regreso a Ecuador, y así intentar bloquear una posible deportación inmediata. A su vez, los representantes del Gobierno de Estados Unidos expondrán las supuestas irregularidades en su permanencia legal en el país norteamericano, lo que motivó la detención y el inicio del proceso migratorio.

Serrano busca una salida para quedarse en EE.UU.

Xavier Jordán

Agentes del FBI y Seguridad Nacional de EE.UU. allanaron la casa de Xavier Jordán

Leer más

La defensa técnica ha sostenido que Serrano, exfuncionario de alto perfil político, fue ministro del Interior, ministro de Justicia y presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, cumplía con sus obligaciones migratorias: tenía permiso de trabajo vigente, licencia para conducir, pagaba impuestos y no tenía antecedentes penales, y además solicitó asilo político pocos meses después de llegar a Estados Unidos.

De ser deportado, Serrano enfrentaría en Ecuador una orden de prisión preventiva relacionada con su presunta participación como autor intelectual en el asesinato del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023, junto a otros procesados. 

RELACIONADAS

La resolución de la jueza Lerner, que podría darse al término de la audiencia o mediante una decisión escrita posterior, definirá si Serrano permanece en Estados Unidos con alguna forma de amparo migratorio o si queda sujeto a una orden de deportación hacia Ecuador.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Jorge Célico revela los primeros refuerzos del Deportivo Cuenca para 2026

  2. Ecuador ordena prisión preventiva para alias Gerente y dos personas más: esto se sabe

  3. Mario Godoy responsabiliza a Álvarez y a la RC en su comparecencia en la Asamblea

  4. Audiencia migratoria de José Serrano en Miami decidirá su futuro legal en EE.UU.

  5. Caudales de los ríos de Cuenca bajan cerca del umbral de estiaje

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador rompe el mercado y supera a Alemania con su top 5 previo al Mundial 2026

  2. Transporte fluvial en río Guayas: Propuesta busca unir a Guayaquil y otras ciudades

  3. Extranjeros descubren cantones del Azuay más allá de Cuenca para vivir

  4. Ecuador festejará, Emelec resurge y Barcelona seguirá sin títulos, según predicciones

  5. Edmundo González habla como "Comandante en Jefe" y da una orden a los militares

Te recomendamos