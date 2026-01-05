Audiencia migratoria de José Serrano en Miami decidirá su futuro legal en EE.UU.

Desde agosto de 2025, el exministro el Interior ha permanecido detenido en el Centro de Procesamiento Krome

El próximo jueves 8 de enero de 2026, la justicia estadounidense retomará la audiencia migratoria contra el exministro de Gobierno ecuatoriano José Serrano Salgado, detenido desde el 7 de agosto de 2025 en el Centro de Procesamiento Krome, bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La diligencia, presidida por la jueza Romy Lerner, fue reprogramada tras haber sido inicialmente fijada para noviembre de 2025 y se celebrará a partir de las 13:00 hora local en Miami.

Este encuentro judicial es clave para definir el estatus migratorio de Serrano: la defensa presentará argumentos y evidencia para demostrar un temor creíble de regreso a Ecuador, y así intentar bloquear una posible deportación inmediata. A su vez, los representantes del Gobierno de Estados Unidos expondrán las supuestas irregularidades en su permanencia legal en el país norteamericano, lo que motivó la detención y el inicio del proceso migratorio.

Serrano busca una salida para quedarse en EE.UU.

La defensa técnica ha sostenido que Serrano, exfuncionario de alto perfil político, fue ministro del Interior, ministro de Justicia y presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, cumplía con sus obligaciones migratorias: tenía permiso de trabajo vigente, licencia para conducir, pagaba impuestos y no tenía antecedentes penales, y además solicitó asilo político pocos meses después de llegar a Estados Unidos.

De ser deportado, Serrano enfrentaría en Ecuador una orden de prisión preventiva relacionada con su presunta participación como autor intelectual en el asesinato del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023, junto a otros procesados.

La resolución de la jueza Lerner, que podría darse al término de la audiencia o mediante una decisión escrita posterior, definirá si Serrano permanece en Estados Unidos con alguna forma de amparo migratorio o si queda sujeto a una orden de deportación hacia Ecuador.

