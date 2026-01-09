Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Donald Trump
Trump confirma encuentro con Gustavo Petro en Washington para abordar temas regionales clave.Foto: EFE

Trump confirma reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca a inicios de febrero

Petro visitará la Casa Blanca tras meses de choques verbales y presiones de Trump en la región

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes 9 de enero, que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, visitará la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. El anuncio lo hizo a través de su red Truth Social, donde aseguró que el encuentro será positivo para ambos países, aunque reiteró su postura dura contra el narcotráfico.

“Estoy seguro de que la visita será muy buena para Colombia y para Estados Unidos, pero la cocaína y otras drogas deben ser impedidas de ingresar a nuestro país”, escribió el mandatario estadounidense.

RELACIONADAS
Iran

Irán decreta un apagón total de internet en medio de protestas nacionales

Leer más

Un acercamiento tras meses de confrontación diplomática

La reunión se producirá luego de un periodo de fuertes tensiones bilaterales. Durante el año pasado, Trump y Petro protagonizaron una confrontación verbal que elevó el tono diplomático entre Washington y Bogotá. No obstante, ambos líderes acordaron rebajar el conflicto tras una conversación telefónica de más de una hora, mantenida el miércoles previo al anuncio oficial.

En ese contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reaccionó a recientes declaraciones de Trump, exigiendo respeto y calificando sus pronunciamientos como un ataque directo a la soberanía nacional, lo que refleja la fragilidad del actual clima diplomático.

RELACIONADAS

Un discurso que inquieta a América Latina

El discurso del presidente estadounidense también ha generado inquietud en otros países de la región. Trump afirmó que Cuba “está lista para caer” debido a la reducción del suministro de petróleo venezolano, una declaración que refuerza la percepción de una estrategia regional centrada en la presión política y el control de recursos estratégicos.

A esto se suma su retórica hacia México, donde ha insinuado en varias ocasiones la posibilidad de una intervención directa para combatir a los cárteles del narcotráfico, una postura que ha sido rechazada por el Gobierno mexicano por considerarla una amenaza a su soberanía.

Mientras se acerca la visita de Petro a Washington, América Latina observa con atención el endurecimiento del discurso desde la Casa Blanca y las posibles repercusiones que esta línea política podría tener en la estabilidad diplomática y geopolítica de la región.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Godoy pide la renuncia de directores de la Judicatura para "evaluación de desempeño"

  2. Nicole Kidman y Keith Urban: los detalles del acuerdo que sella su divorcio

  3. iPhone más seguro: Apple refuerza protección con nueva versión de iOS

  4. Norberto Araujo, nuevo DT de Aucas para la LigaPro 2026

  5. Argentina devuelve 20.000 millones a EE.UU., Milei exhibe estabilidad financiera

LO MÁS VISTO

  1. Devolución del IVA en Ecuador: ¿Hasta cuánto puede recibir en este 2026?

  2. Beneficios de la afiliación voluntaria al IESS: ¿Vale la pena?

  3. Precio del diésel y gasolina en Ecuador: ¿cuánto costará desde el 12 de enero?

  4. Los infiltrados de cuello blanco

  5. Terminal terrestre de vía a la costa en Guayaquil: estas seis cooperativas atenderán

Te recomendamos