PLAN SALUD
Corte Constitucional
La Corte Constitucional suspendió la aplicación de varios artículos de tres leyes del Gobierno.Foto: Karina Defas/ Expreso

La CC suma apoyos: Foro por la Democracia rechaza campaña para ejercer presión

El Foro por la Democracia cuestionó las motivaciones detrás de la intención de someter a jueces de la CC a juicio político

Las reacciones frente a la pugna instaurada por el Ejecutivo contra la Corte Constitucional (CC) continúan. Esta vez, el Foro por la Democracia, integrado por profesionales del Derecho, respaldó el rol de la Corte.

El 8 de agosto de 2025, mediante un comunicado, el grupo se pronunció sobre el papel del máximo órgano de interpretación constitucional. “Reafirmamos nuestro respaldo absoluto al rol de la Corte Constitucional como máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional en el Ecuador”, señaló el Foro en el documento.

Además, añadió que la Corte cumple una función fundamental: asegurar que las reglas del juego democrático se respeten, aun cuando puedan resultar incómodas para quienes detentan el poder.

Como parte de la confrontación, el presidente Daniel Noboa anunció las siete preguntas que impulsará en la consulta popular prevista para diciembre de 2025. Una de ellas propone someter a los jueces de la Corte Constitucional a juicio político en la Asamblea Nacional.

Sobre este punto, el Foro por la Democracia señaló que, si bien el debate sobre esa posibilidad es válido en una democracia, no se puede ignorar que “el contexto, tiempo y forma en la que el gobierno ha lanzado esta propuesta parece más bien un intento de ejercer presión sobre la Corte Constitucional”.

Para el Foro, la intención sería que la Corte resuelva a favor del Ejecutivo varias demandas de inconstitucionalidad presentadas contra tres leyes impulsadas por el Gobierno y su bancada en la Asamblea.

Finalmente, el Foro cuestionó la campaña emprendida contra la Corte Constitucional. “Condenamos toda campaña, acción o discurso que busque desacreditar o presionar a los jueces constitucionales, especialmente desde instancias de poder”, se lee en el comunicado.

