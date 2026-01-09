Brooklyn Beckham rompe con su familia y exige comunicación solo vía abogados

La relación entre Brooklyn Beckham y su familia atraviesa su peor momento, marcada por abogados, bloqueos y silencio

La relación de Brooklyn Beckham y sus padres (David y Victoria) es cada vez más tirante.

Lo que durante años fue presentado como un ejemplo de unión y apoyo incondicional, hoy atraviesa su etapa más delicada. La familia Beckham continúa protagonizando titulares, pero esta vez no por logros deportivos, proyectos creativos o apariciones públicas.

El tema ahora gira en torno a la profunda fractura que mantiene alejados a Brooklyn Beckham de sus padres, David y Victoria, y de sus hermanos.

Hasta hace poco más de un año, los Beckham eran sinónimo de cohesión familiar. Sus redes sociales reflejaban celebraciones conjuntas, viajes compartidos y momentos íntimos que reforzaban esa imagen de clan sólido. Sin embargo, ese escenario se ha transformado por completo.

El distanciamiento de Brooklyn Beckham

Los primeros indicios de la ruptura comenzaron cuando Brooklyn dejó de aparecer en encuentros familiares y redujo su presencia en eventos importantes. Instalado en Estados Unidos junto a su esposa, la actriz Nicola Peltz, el joven chef fue marcando una distancia cada vez más evidente, alimentando rumores que, con el tiempo, se confirmaron.

Según reveló el diario británico Daily Mail este 8 de enero, la relación se rompió definitivamente a finales del pasado verano. De acuerdo con la publicación, Brooklyn solicitó formalmente a sus padres que cualquier comunicación con él se realizara exclusivamente a través de abogados.

Comunicación legal y silencio público

En cartas intercambiadas entre los equipos legales, a las que tuvo acceso el tabloide, Brooklyn habría pedido a David y Victoria que se abstuvieran de hacer declaraciones públicas o referencias sobre él en redes sociales. Una solicitud que contrastó con la actividad habitual de sus padres, quienes han continuado compartiendo recuerdos familiares y fotografías del pasado.

Este nuevo episodio se habría desencadenado tras la circulación de informes que cuestionaban la relación de Brooklyn con Nicola Peltz, sugiriendo que ella ejercía un control excesivo sobre él. Acusaciones que el joven rechazó de plano y que habrían sido el detonante final para cortar vínculos ya debilitados.

Redes sociales, bloqueos y ausencia

Durante meses, el silencio fue la única constante. Sin comunicados oficiales ni declaraciones directas, las señales llegaron a través de gestos: Brooklyn no apareció en la docuserie Victoria Beckham, estrenada en Netflix en octubre, pese a haber estado presente en los hechos que narra la producción.

La confirmación pública llegó el 21 de diciembre, cuando Cruz Beckham desmintió que sus padres hubieran dejado de seguir a Brooklyn en redes sociales. “Se despertaron y ya estaban bloqueados… como yo”, escribió, evidenciando la ruptura total del contacto digital.

Una herida aún abierta

Días después, David Beckham compartió un resumen de su año en imágenes familiares, amigos y figuras públicas, sin incluir a su primogénito. Consciente del impacto, publicó más tarde una fotografía antigua junto a Brooklyn, un gesto que no logró disipar las tensiones.

Por ahora, según Daily Mail, el entorno de Brooklyn considera imprescindible una “disculpa adecuada” para iniciar cualquier intento de reconciliación. Aunque la relación con sus padres y hermanos es inexistente, medios como The Mirror aseguran que mantiene contacto cercano con sus abuelos, un vínculo que, pese a todo, permanece intacto.

