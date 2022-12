Victoria Beckham se manifestó sobre el matrimonio de su hijo Brooklyn Beckham con Nicola Peltz. Las especulaciones de que existe una enemistad entre la hija del multimillonario Nelson Peltz y su suegra han sido constantes.

Según lo expresado por Nicola los rumores surgieron a raíz de que en su boda ella no luciera un traje de la diseñadora. “Cuando leo cosas como que nunca planeé llevar un vestido de Victoria Beckham o cosas así me duele. Intento que no, pero es que simplemente no es la verdad”, contó. Ella confesó que su intención inicial era llevar un diseño de su suegra en el enlace y estaba “realmente emocionada” por considerar que era “una historia muy bonita”.

Lo planearon entre Claudia, la madre de la actriz, Leslie Fremar (su estilista) y ella, pero la ex Spice Girl llamó para decir que finalmente el atelier no podía hacerlo así que tuvieron que buscarse otra alternativa.

Victoria Beckham no se había pronunciado sobre lo sucedido y ahora lo hace. La creativa ha expresado que su filosofía es dejar que sus hijos tomen sus propias decisiones. “Quieres que sean seres humanos felices, trabajadores, buenos y amables. Pero al final, ya sabes, los niños tienen que hacer lo que van a hacer. Solo tienes que estar allí para apoyarlos y amarlos”, concluyó.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz no pasarán la Navidad con los Beckham.