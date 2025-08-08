Elba González: "Soy una manaba que saca el machete de vez en cuando"

La actriz será la hija de El Cholito en la telenovela El Cholito forever

En 2016 vino a Guayaquil para estudiar Comunicación Escénica, pero Elba González (27) regresó a su tierra, Manabí, durante la pandemia. La creadora de contenido (con 355.000 seguidores en Instagram y casi 500.000 en Tik Tok) y actriz volvió hace tres años al Puerto Principal.

(Te invitamos a leer: Andreína Bravo y sus nuevas canciones: “Estoy lista para más acción”)

Fue una de las participantes de MasterChef Celebrity 2, tiene un nuevo galán, Max Delgado (37), y debutará en la TV como la hija de El Cholito (David Reinoso) en El Cholito Forever. Es muy divertida y, cuando se comparte con ella, se siente su buena vibra.

¿Nuevamente enamorada?

El amor es muy lindo y soy súper enamoradiza. Todo lo que hago, lo hago con amor. En el camino se me cruzó Max, no lo buscaba. Por mi amiga Naiza lo conocí. Me dijo que se parecía a mí. Es súper chistoso, buena gente y estamos en la misma frecuencia. Desde el inicio sentí algo especial. Compartimos la música, las risas y la payasada. Como dicen y sin querer queriendo se juntaron uña y mugre (risas). Creo que es más chistoso que yo. Ya es bastante. Nos pasamos riendo, su personalidad es lo que me enamoró.

¿Entonces usted no podría estar con alguien muy serio?

Para nada. Necesito alguien que entienda mi humor y mis bromas. Observamos mucho a la gente, la imitamos, hacemos voces. Le he dicho que debería ser actor, porque es muy bueno. Es comunicador, tal vez por ello tiene la chispa. Antes hizo periodismo deportivo.

Jorge Toledo: "El Cholito es un producto soñado que de repente se hace aire" Leer más

¿Usted es de relaciones largas?

En las redes han dicho que yo tuve una relación de diez años (con Rafael Zambrano). Eso es un montón de años, solo fueron tres.

Dice que es muy enamoradiza, ¿a qué se refiere con ello?

Soy enamoradiza, porque cuando me conecto con esa persona, me arriesgo, construyo algo sin miedo a lo que pase después. Las relaciones que he tenido han sido con personas en mi misma vibra, me quieren como soy. Generalmente cuando tengo confianza soy muy payasa.

Su pasión es el arte

María Teresa Guerrero dice que usted es su versión más joven.

(Risas) A ella la conocí en MasterChef y me vi representada en una persona como nunca antes. María Teresa dijo que no podía creer lo parecida que somos. Es descomplicada, con buena energía. Nos dimos cuenta de que yo era una mini Flaca. Logramos una gran conexión.

Seguramente hay algo que la pone triste o la deprime.

No poder ejercer como artista, mi pasión es el arte. Por ello trabajo para tener oportunidades. Es complejo ser artista en Ecuador. Siempre construyo nuevos caminos.

Debut en TV

Usted es la elegida para ser la hija de El Cholito en El Cholito Forever.

El año pasado hice un casting. Quise hacer algo distinto, me arriesgué. Es un personaje que va con mi personalidad y mi estilo. Me visualicé haciéndolo. De pequeña era fan de la telenovela. En mi celular tenía la canción de El Cholito. Siento que soy ese personaje, lo siento por una extraña razón. La oportunidad llegó a mí y la tomo con agradecimiento, alegría y miedo. Nunca he estado en TV. Es un personaje que me enamora. Siento que aprenderé mucho porque son actores con full talento y experiencia. Creo que después se me abrirán otras puertas y saldré papelito (risas). Estando en la cancha es donde se aprende.

Dicen que Jorge Toledo ya no será el director.

No tengo idea de lo que pasa internamente. No sabría qué responder.

¿Usted está en el grupo de actores que le han querido imponer a Jorge Toledo o el director la eligió?

Eso no sé. En el canal hay un grupo de personas que trabajan en este proyecto. Solo sé que hice un montón de audiciones con los otros personajes para saber cuál iba a ser la relación con ellos. Asumo que ha sido una decisión de Ecuavisa. En septiembre está previsto que se inicien las grabaciones. Estuve en Quito en la comedia El club de los mentirosos y ahora estoy enfocada en mis redes creando contenido.

El público la identifica con la comedia, es su fuerte. ¿Alguna vez se ve en un drama?

Siempre me vinculan con la comedia, dicen que soy buena. Pero me encantaría hacer algo dramático, un personaje que no se esperen de mí. Sería increíble esa experiencia.

Quisiera hacer drama

Emma Guerrero: "Ahora no tengo nada bueno que decir, estoy con la cabeza caliente" Leer más

Son contados los actores que logran destacarse en ambos géneros.

Aquello se logra con estudio, se necesita estar preparado a full. Lastimosamente en Ecuador no están acostumbrados a meterse tanto en un personaje, lograr una gran profundidad.

¿Piensa que el público le creerá?

No lo sé. Cuando me ven en la calle, me dicen ‘te veo y me da risa’. Yo hago muchas muecas. Si me preparo mucho sé que sacaría adelante a un personaje. En la universidad hice mucho drama, más que comedia.

Antes de su cumpleaños (5 de mayo) le robaron el celular y literalmente casi le da un colapso nervioso.

Yo le dije al universo que en mi cumpleaños quería desconectarme del mundo. Me iba ir a la Amazonía, amo la naturaleza. El universo me escuchó tanto, que me desconecté totalmente, no pude recibir llamadas de felicitación de mi familia y de personas cercanas.

Una influencer y la gente de su generación quieren hasta suicidarse si les falta el celular, internet…

(Risas) Aprendí una lección, tenía que pasar por aquello para conectarme conmigo misma. El verdadero regalo es la vida que tengo ahora. Ya tengo otro chip.

Cuando crea contenido para sus redes, a veces muestra el cuerpazo.

(Risas) En ocasiones. Soy camaleónica y me muestro en diferentes versiones. Puedo aparecer como hombre, súper macho. Otro día me revuelco en el piso y además me muestro en bikini. No tengo un solo formato, eso me encanta, puedo hacer de todo. Ser camaleónica es la capacidad de convertirse en lo que quieras sin perder la esencia.

¿Tras su paso por MasterChef Celebrity mejoró su sazón?

Como buena manaba tengo sazón. Soy vaga para la cocina. Mi mami (Carolina) me dice que soy mañosa. Lo que me gusta lo preparo. Aprendí en el reality, pero me quedó claro que la cocina no es lo mío. Me encanta la gastronomía ecuatoriana, sobre todo la manaba, el sushi jamás en la vida. No me pondría un restaurante.

"Soy expresiva, hago muchas muecas"

Las manabas tienen fama de guapas, que sacan el machete cuando se enojan y buen diente.

Me encanta comer, puede ser que sea guapa (risas). De vez en cuando me enojo, en el colegio era bien peleona. Ahora ya no. Soy full amor, si alguien se quiere pelear conmigo que lo haga solo. Peor en el medio digital en el que la gente lanza mucho odio. Soy una manaba que saca el machete de vez en cuando (risas)..

¿En qué ocasiones saca el machete? El refrán dice: del agua mansa líbreme Dios, porque de la brava me libro yo?

No recuerdo la última vez que saqué el machete. No vale la pena enojarse. Mi mamá lo saca por sus hijos.

Karol Noboa cierra con un libro de cocina su paso por MasterChef Celebrity Leer más

En tiempos de elecciones se disfrazaba. ¿Ya es etapa superada?

Lo es porque empezaron a copiar la idea. Todos se la atribuyeron, no son capaces de crear algo original. Me disfracé de quinceañera, de reina de belleza y me puse un traje típico.

Lo dice todo con el rostro y es campeona haciendo muecas.

Mi mami me dice que pare de hacer muecas porque me van a salir arrugas muy pronto. Soy muy expresiva con el rostro, no exagero, es natural. No lo puedo evitar.

Y cuando alguien le cae mal, ¿puede ocultarlo?

En la cara se me nota todo. En la vida real soy pésima actriz, no puedo fingir ni actuar. La mentira se me nota rápido, me pongo nerviosa.

¿Volvería a un reality?

No son para mí, yo no soy conflictiva. Soy amor y paz. Quiero que se me reconozcan por mi arte, no por peleas ni conflictos. No ingresaría a La casa de los famosos, es feo hacerse famoso a través de eso.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!