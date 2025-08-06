Karol Noboa cierra con un libro de cocina su paso por MasterChef Celebrity

Kocina con K se titula la publicación que será presentada el 7 de agosto en Quito

Después de su paso por MasterChef Celebrity 2, Karol Noboa decidió ponerle punto final a esa experiencia ‘cocinando’ algo mucho más grande: su primer libro de recetas, titulado Kocina con K, que se presenta oficialmente hoy en Quito.

(Te invitamos a leer: Juan Fernando Velasco invita a Andreína Bravo a abrir sus conciertos por Ecuador)

La locutora quiteña dice que este proyecto es el broche de oro a su participación en el reality culinario, donde alcanzó el sexto lugar entre 24 competidores. Un ajo sin moler le costó su salida.

“Quise compartir mis procesos, mis historias. Y la gente me pedía las recetas. Sentí que era momento de unir todo eso: cocina, emociones, experiencias”, comenta.

"Para mí, la comida es amor"

¿Jorge Toledo no quiere a Stéfano Navas en El Cholito Forever? Leer más

En el libro se mezclan sabores con sentimientos. Hay 26 recetas entre platos, postres, guarniciones y aderezos que llevan el sello de Karol: lo que aprendió en casa, lo que le enseñó su suegra, Verónica, y lo que le recuerda a su madre, Natalia, a quien rinde homenaje, y también a Loja(la tierra de su mami).

“Para mí, la comida es amor. Es lo que une a la familia, a los amigos… está presente en todo momento importante”, añade.

Karol que comparte con los oyentque aprendió de su suegra, con quien mantiene una bonita relación.es de El mundo de cabeza por FM Mundo tiene un plato estrella: camarón con curry y coco, una receta que aprendió nada menos que de su suegra, Verónica, con quien mantiene una gran relación.

Más allá de la cocina de un reality

Aunque muchos televidentes solo la ubican por su paso reciente en MasterChef Celebrity, su carrera en la pantalla chica empezó hace rato. Karol integró el programa musical Video Show, junto a Solange Viteri. Luego, en el 2000, formó parte del matutino Está clarito. Después regresó a Ecuavisa como una de las figuras de Así somos.

También fue jurado en el espacio Yo me llamo, donde compartió con el cantante chileno Alberto Plaza.

Y en su faceta de modelo fue portada en la edición número 100 de la revista SOHO Ecuador en 2013.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!