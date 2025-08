¿Jorge Toledo no quiere a Stéfano Navas en El Cholito Forever?

Dicen que Jorge Toledo no está nada contento con la llegada de Stéfano Navas a El Cholito Forever. Y no es para menos: aseguran que al director no le hace gracia que un comunicador e influencer ocupe un espacio que, según él, debería ser de un actor con experiencia.

En la industria ya no sorprenden estas decisiones. Lo vimos en Los García, en la que los creadores de contenido eran los favoritos y las estrellas. ¿Será que Toledo tirará la toalla por esta imposición? Por ahora, todo apunta a que a Stéfano lo quieren en todas las producciones de Ecuavisa, como en su momento sucedió con Alejandra Jaramillo.

El toque de Toledo

Aunque se diga que nadie es indispensable, El Cholito lleva la firma inconfundible de su creador. Él entiende su esencia y lo siente. Pasa lo mismo que con Fernando Gaitán y su inolvidable Betty, la fea. Cuando el colombiano ya no estuvo, la magia simplemente se desvaneció. El público sabe cuándo falta ese toque.

Prefiere el talento

En una entrevista con EXPRESIONES en enero del 2025, Toledo indicó: “Gracias a Dios han respetado mis decisiones. La época en la que estuve más tiempo en un canal fue en Ecuavisa. Primero hay que considerar el perfil del personaje, la entrega, voluntad y disciplina. Prefiero al que tiene talento, si es mujer no opto por la que tiene mejor trasero ni por la más voluptuosa. De nada me servirá cuando deba hacer una escena dramática”.

Como director se define de la siguiente manera: “Trato de que el actor sienta que cuando se para frente a una cámara o en un escenario sea por pasión no por necesidad. El arte es una preparación, una filosofía de vida, algo que llevas dentro”.

Mientras tanto, Jorge celebra los 7 años de su café teatro Toledo Show, que sigue apostando por la comedia con obras en cartelera.

En En contacto

Sté´fano fue presentado la semana pasada. Ha estado en En contacto como invitado y ha compartido con Diego Spotorno, Virginia Limongi y el resto del elenco.

Antes estuvo en el reality Soy el mejor, de TC.

