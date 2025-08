Lady Gaga nuevamente lidera los MTV Video Music Awards

Lady Gaga encabeza la lista de nominados a los MTV Video Music Awards 2025 (VMAs), que se entregarán el 7 de septiembre en Nueva York, al figurar en doce categorías y superar a Taylor Swift, quien lideró las candidaturas durante los dos últimos años.

La artista compite en artista y canción del año, respaldada por su más reciente álbum Mayhem (2025). También está nominada a mejor video, álbum y colaboración por Die with a smile, junto a Bruno Mars. Este tema también figura en las categorías de canción del año y canción pop.

Gaga recibió además la nominación a mejor dirección por Abracadabra, incluida en Mayhem. Esta producción también compite en mejor dirección artística, fotografía, edición, efectos especiales y coreografía.

¿Con quién compite Lady Gaga por Mejor video del año?

En el apartado principal de Mejor Video del Año, Gaga está nominada junto a Bruno Mars por Die with a smile, compitiendo con trabajos de Ariana Grande (Brighter Days Ahead), Billie Eilish (Birds of a Feather), Kendrick Lamar (Not Like Us), Rosé y Bruno Mars (APT), Sabrina Carpenter (Manchild) y The Weekend con Playboi Carti (Timeless).

Los artistas con más nominaciones después de Gaga son Bruno Mars (once) y Kendrick Lamar (diez).

