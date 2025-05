Lady Gaga supera a Madonna y bate récord de asistencia en Copacabana con su tour

La playa de Copacabana tuvo uno de los momentos más épicos de la historia musical, cuando Lady Gaga congregó a más de 2,1 millones de personas en un concierto gratuito. Así estableció un nuevo récord mundial de asistencia para una artista femenina.

Lady Gaga en Brasil: frustran ataque con explosivos en su megaconcierto Leer más

(SIGUE CON: La Flaca Guerrero delicada de salud: Sus amigos le envían buenas vibras)

El multitudinario evento tuvo lugar el sábado 3 de mayo por la noche como parte de la gira mundial de Gaga para promocionar su más reciente álbum, Mayhem. La presentación no solo superó todas las expectativas de sus fanáticos, sino que desbancó el récord previamente ostentado por Madonna, quien reunió a 1,6 millones de personas en ese mismo escenario en 2024, según los organizadores del evento.

RELACIONADAS Gigi Hadid y Bradley Cooper hacen oficial su romance con un beso en Instagram

Desde las primeras horas del día, miles de fanáticos, conocidos como ‘little monsters’ (pequeños monstruos), comenzaron a llegar a la playa para asegurarse un lugar cerca del escenario. Muchos de ellos lucían trajes inspirados en los más famosos looks de Gaga, algunos rendían homenaje a temas como Poker face, Born this way y Bad romance.

La noche anterior al concierto, ‘La madre monstruo’ sorprendió a los bañistas de Copacabana al subir inesperadamente al escenario para ensayar. “Te he extrañado mucho”, dijo emocionada ante la audiencia espontánea. “Sé que esto es solo un ensayo, pero se siente como si fuera el verdadero show”, agregó antes de interpretar Alejandro.

¿Cuándo fue la última vez que Lady Gaga se presentó en Brasil antes de este evento?



El show del sábado fue el primero de Gaga en Brasil desde 2012. Estaba previsto que se presentaría en 2017, pero debido a una fractura de cadera tuvo que cancelar su show.

El evento fue financiado por las autoridades locales de Río de Janeiro, que vieron en la presentación un espectáculo cultural de primer nivel, pero también una oportunidad para dinamizar el turismo y mostrar al mundo la capacidad de la ciudad para organizar eventos de magnitud histórica.

Con esta actuación, Lady Gaga no solo ratifica su lugar en la historia de la música pop, sino que demuestra que su conexión con el público global sigue siendo tan poderosa como siempre. Desde su primera presentación en Coachella, la gira Mayhem promete seguir dejando huella en cada ciudad que visite.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!