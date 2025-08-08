Cierran 6 locales cerca del Registro Civil; uno vinculado a fraude

Durante operativos en 10 ciudades, el Registro Civil detectó uno que fabricaba documentos falsos para turnos

En lo que va de 2025, el Registro Civil ha realizado 78 operativos contra tramitadores ilegales, casi el doble que en todo 2024.

El pasado jueves 7 de agosto, la Dirección General de Registro Civil, en coordinación con la Policía Nacional, agencias municipales y otras instituciones del Estado, llevó a cabo operativos simultáneos en 10 ciudades del país con el objetivo de combatir las mafias de tramitadores ilegales que operan en los exteriores de sus agencias. Un problema que, como ha publicado EXPRESO, es histórico y ha sido denunciado por los usuarios en repetidas ocasiones.

Según indicó la entidad a través de un comunicado emitido la mañana de este 8 de agosto, durante estas acciones, se inspeccionaron 44 locales, de los cuales ocho fueron sancionados por no contar con los permisos correspondientes y seis clausurados.

En un solo operativo se inspeccionaron 44 locales, de los cuales seis fueron clausurados por operar sin permisos.



Clausuran locales y desmantelan red de falsificación en Quito



En uno de los operativos realizados cerca de la agencia matriz en Quito, se incautaron dos computadoras donde presuntamente se fabricaban documentos falsos para obtener turnos de manera fraudulenta. Esta evidencia será presentada ante las autoridades competentes para iniciar los procesos legales correspondientes.

Número de detenidos tras los operativos

Estas medidas, detalló el comunicado, forman parte de una estrategia que busca proteger a la ciudadanía de estafas y garantizar que los trámites de cédulas y pasaportes se realicen de forma transparente, segura y sin intermediarios, ya que estos servicios son totalmente gratuitos. En lo que va del 2025, se han realizado 78 operativos similares en distintas ciudades, con un saldo de 36 personas aprehendidas, una persona sentenciada por falsificación de documentos y siete locales clausurados. En comparación, en 2024 se llevaron a cabo 34 operativos con 18 detenidos.

En Quito, se incautaron computadoras utilizadas para fabricar documentos falsos y obtener turnos fraudulentos para cédulas y pasaportes.



Desde el Registro Civil se recomienda a los usuarios realizar sus trámites exclusivamente a través de las agencias habilitadas o mediante la plataforma virtual oficial. Además, se invita a denunciar cualquier intento de cobro o intermediación irregular a los correos y portales institucionales establecidos para ello.

