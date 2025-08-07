Agenda de feriado Guayaquil: Conciertos, arte y rutas gratis en la ciudad

El Municipio presenta un cronograma de eventos para toda la familia desde el 8 hasta el 11 de agosto

Con motivo del feriado nacional por el Primer Grito de la Independencia, que este 2025 se traslada al lunes 11 de agosto, el Municipio de Guayaquil ha preparado una completa agenda de actividades gratuitas para que los ciudadanos disfruten y se apropien de los espacios públicos. La oferta es variada y se extenderá desde el viernes 8 hasta el lunes 11 de agosto.

RELACIONADAS Más de 300 mujeres participaron en un encuentro por la lactancia materna

A continuación, una guía detallada con los eventos organizados por la Alcaldía.

Música y fe en el monumental

Para el público religioso, desde el viernes 8 hasta el domingo 10 de agosto se llevará a cabo el Congreso IANJESÚS 2025. Este evento de gran formato se desarrollará en el Estadio Banco del Pichincha y busca ser un espacio de reflexión y encuentro espiritual. Los horarios son: viernes de 19:00 a 21:00 , y sábado y domingo de 09:00 a 21:00.

Arte y creatividad en el corazón de la ciudad

Conexión Creativa: La Plaza Guayarte será el punto de encuentro para emprendedores y artistas del viernes 8 al lunes 11 de agosto. Este evento, que funcionará de 14:00 a 22:00 todos los días, se perfila como una vitrina para el talento local, ideal para quienes buscan productos únicos y propuestas innovadoras.

Santa Ana 360: El icónico Cerro Santa Ana se activará del sábado 9 al lunes 11 con este proyecto turístico que busca reactivar el corazón histórico de Guayaquil. Entre las 12:00 y las 18:00, los visitantes podrán disfrutar de una ruta que combina cultura, música y gastronomía a lo largo de sus escalones.

Festival Artes Vivas: La Calle Panamá y la plaza de los teatros se convertirán en un gran escenario al aire libre el lunes 11 de agosto. De 12:00 a 16:00, el festival presentará espectáculos de danza, teatro y música, fomentando el arte y la cultura en un espacio público.

Recreación para toda la familia

Plan Samanes: El pulmón verde de la ciudad, el Parque Samanes, ofrecerá una jornada especial el sábado 9 de agosto. De 10:00 a 18:00, en el sector de las lagunas, se desarrollará este programa con actividades al aire libre para la convivencia ciudadana.

Ruta Centro: El domingo 10 de agosto, el centro de la ciudad será para los peatones. La Avenida Malecón estará peatonalizada de 06:00 a 12:00 , mientras que la Calle Panamá extenderá su horario de 06:00 a 17:00, ofreciendo un espacio seguro para el esparcimiento familiar.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!