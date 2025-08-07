Operativos en Guayaquil dejan 15 capturados por ‘vacunas’ y amenazas

Se realizaron operativos también en Durán y Samborondón. Serían de la banda de Tiguerones y Lagartos

Quince presuntos extorsionadores, vinculados a los grupos de delincuencia organizada (GDO) Tiguerones y Lagartos, fueron detenidos este jueves 7 de agosto.

Las capturas se dieron durante una serie de operativos simultáneos ejecutados en varios sectores de la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón.

El coronel Juan Soria, comandante subrogante de la Zona 8, informó que entre los aprehendidos se encuentran cinco personas privadas de la libertad (PPL) que, pese a estar recluidas, continuarían coordinando actividades ilícitas.

Detalles del operativo realizado en la Zona 8

Aquiles Álvarez reacciona ante nuevo atentado en La Bahía y señala al Gobierno Leer más

Las intervenciones se llevaron a cabo en los distritos Nueva Prosperina, Esteros, Durán, Sur y Pascuales, logrando —según la Policía— un golpe económico estimado entre 30.000 y 35.000 dólares a las estructuras delictivas.

De los diez detenidos restantes, siete son mujeres y tres hombres, ninguno con antecedentes penales. Soria explicó que se investiga el papel de las mujeres dentro de las organizaciones, ya que existirían indicios de que son reclutadas para identificar y perfilar a posibles víctimas de extorsión.

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron 10 panfletos con amenazas, 15 teléfonos celulares y 11 comprobantes de pagos que las víctimas habrían realizado bajo presión. Estos dispositivos eran utilizados para exigir las llamadas “vacunas” a comerciantes y dueños de negocios.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!