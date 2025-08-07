Aquiles Álvarez reacciona ante nuevo atentado en La Bahía y señala al Gobierno

El alcalde de Guayaquil exige que el Estado asuma su rol con firmeza. Comerciantes le piden que se construya un EAS

El alcalde se pronunció sobre lo ocurrido en La Bahía.

La madrugada de este jueves 7 de agosto, un nuevo atentado estremeció a Guayaquil. Esta vez, el fuego consumió parte de un kiosco en el sector de La Bahía.

Este hecho reaviva el temor en una de las zonas comerciales más concurridas de la ciudad. La reacción del alcalde Aquiles Álvarez no tardó en llegar.

Las declaraciones de Aquiles Álvarez sobre el atentado en La Bahía

Desde tempranas horas, el burgomaestre utilizó su cuenta en la red social X para pronunciarse sobre lo ocurrido. En su mensaje, recordó que este tipo de ataques no son hechos aislados y reprochó la falta de respuesta contundente por parte del Gobierno Nacional.

“A inicios de junio atacaron La Bahía, y no fue el único atentado esa noche: también hubo explosiones en la 20 y Argentina, y en la 22 y Sedalana. Nos reunimos con los comerciantes, advertimos a las autoridades, convocamos el Consejo de Seguridad, pusimos a Segura EP a colaborar con la Policía. Lo dijimos claro: esto no puede seguir pasando. Pero esta madrugada volvieron a atentar en La Bahía. Otra vez”, expresó.

En el mismo mensaje, Álvarez lanzó un llamado directo al Ejecutivo: “Aquí se necesita planificación, inteligencia, control territorial. Estamos listos para sumar esfuerzos, pero exigimos que el Gobierno Nacional asuma su rol con firmeza”, enfatizó.

El alcalde de Guayaquil en reiteradas ocasiones solicitó una reunión con la exgobernadora Zaida Rovira para tratar la situación de La Bahía; sin embargo, nunca fue posible.

¿Qué ocurrió en La Bahía?

Según información recopilada por EXPRESO, dos sujetos desconocidos rociaron gasolina y prendieron fuego a un kiosco ubicado en Manabí, entre Chile y Chimborazo, luego de verificar que no había presencia policial en el lugar. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.

Franklin Coloma, representante de los comerciantes de La Bahía, aseguró que no se trataría de un atentado extorsivo, ya que no hubo amenazas previas ni panfletos, y las intimidaciones habían cesado desde hace más de dos meses. Pese a ello, pidió mayor intervención de las autoridades.

Los comerciantes solicitaron al Municipio la creación de una Estación de Acción Segura (EAS) y la implementación de un circuito policial exclusivo para La Bahía, con el fin de reforzar el control y la vigilancia permanente en el área.

El alcalde de Guayaquil recorrió La Bahía de Guayaquil el pasado 9 de junio. CORTESÍA

