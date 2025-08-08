Día internacional del gato: ¿Por qué se celebra el 8 de agosto?

El 8 de agosto se celebra esta fecha impulsada por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal

Los gatos han tenido históricamente un fuerte vínculo con los humanos. En la foto: Tito, un gatito guayaquileño.

Cada 8 de agosto, millones de personas en todo el mundo celebran el Día Internacional del Gato, una jornada dedicada a rendir homenaje a uno de los animales más queridos, enigmáticos y populares del planeta: el gato doméstico. Pero, ¿sabes por qué se conmemora esta fecha en particular?

¿Cuál es el origen del Día Internacional del Gato?

El Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW, por sus siglas en inglés) estableció el 8 de agosto como el Día Internacional del Gato en 2002. El objetivo era generar conciencia sobre el bienestar de los gatos, promover la adopción responsable y resaltar la importancia de protegerlos frente al maltrato y el abandono.

Mascota. Oreo en uno de los escritorios de Diario EXPRESO. FREDDY RODRÍGUEZ

Desde entonces, esta fecha se ha convertido en tendencia mundial, especialmente en redes sociales, donde los amantes de los felinos comparten fotos, videos, anécdotas y consejos sobre el cuidado de sus mascotas.

¿Por qué hay varios días del gato en el año?

Aunque el 8 de agosto es el más reconocido a nivel global, no es el único día dedicado a los gatos. Existen tres fechas destacadas:

20 de febrero: En honor al gato “Socks”, mascota de Bill Clinton, fallecido en esa fecha. Se popularizó en Estados Unidos.

8 de agosto: Establecido por IFAW como el Día Internacional del Gato.

29 de octubre: También celebrado principalmente en Estados Unidos, con foco en la adopción responsable.

Cada una de estas fechas busca sensibilizar sobre la importancia del cuidado animal y el respeto hacia los felinos.

La 'gatoterapia' puede ayudar a tu salud mental. El de la foto es Latte, uno de los gatos de la redacción de EXPRESO. Madelayne Lynch

¿Cómo limpiar los pelos del gato? Consejos útiles Leer más

Los gatos y su vínculo con los humanos

A lo largo de la historia, los gatos han sido protagonistas de culturas, mitologías y expresiones artísticas. En el antiguo Egipto eran venerados como seres sagrados, y hoy son figuras icónicas en internet y redes sociales.

Su naturaleza independiente, curiosa y afectuosa ha hecho que cada vez más hogares decidan adoptar uno. Además, diversos estudios demuestran que convivir con gatos puede reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y favorecer la salud emocional.

¿Cómo celebrar el Día Internacional del Gato?

Algunas formas de conmemorar esta fecha incluyen:

Regalar un juguete o alimento especial a tu gato.

Realizar una visita preventiva al veterinario.

Donar insumos a refugios de animales.

Compartir historias o imágenes de tu gato para crear conciencia sobre la tenencia responsable.

Considerar la adopción de un gato en situación de abandono.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!