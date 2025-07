Descubre cómo un gato elige a su humano favorito: claves de su comportamiento

No es solo la comida: estudios revelan cómo los gatos eligen a su persona favorita. ¿Serás tú?

Los gatos no eligen al azar: ciencia revela por qué prefieren a ciertas personas

¿Alguna vez te has preguntado por qué tu gato parece preferir a alguien más de la casa, aunque tú seas quien le da de comer? Los felinos son expertos en elegir a sus humanos favoritos, y no siempre es quien uno cree. Pero tranquilo, no es personal… bueno, tal vez un poco. La ciencia tiene algunas pistas sobre cómo funcionan estos misteriosos criterios gatunos.

Resulta que los gatos no eligen a su persona favorita por razones obvias, como quién les llena el plato de comida o quién les compra los mejores juguetes. En realidad, su selección es mucho más sofisticada y está influenciada por factores como el lenguaje corporal, el tono de voz e incluso la energía que proyectamos. Si alguna vez te has sentido "rechazado" por un minino, no te preocupes: entender su lógica puede ayudarte a mejorar esa relación peluda.

Según investigaciones científicas, los gatos prefieren a las personas que les dan espacio y no los fuerzan a interactuar. A diferencia de los perros, que suelen ser más sociables por naturaleza, los felinos valoran el consentimiento. Si eres de esos que persiguen al gato para achucharlo, probablemente no seas su favorito. Además, estudios como los publicados en Scientific Reports (2019) y la Universidad de Viena (2020) revelan que los gatos responden mejor a tonos de voz suaves y movimientos tranquilos, lo que explica por qué a veces eligen a esa persona en casa que casi no habla pero siempre los atiende con paciencia.

Otro dato curioso es que, aunque muchos creen que el gato preferirá a quien lo alimenta, una investigación de Behavioural Processes mostró que los felinos pueden formar vínculos más fuertes con quienes les brindan interacción positiva—como juegos o caricias suaves—que con quienes solo les ponen el plato de comida. Incluso la temperatura corporal juega un papel importante: los gatos adoran el calor, por lo que suelen acurrucarse con quienes tienen una temperatura ligeramente más alta o permanecen quietos por más tiempo.

Y si creías que ser extrovertido te daba ventaja, piénsalo otra vez. Un estudio de la Universidad de Nottingham Trent encontró que los gatos suelen preferir a personas con personalidades relajadas y menos bulliciosas. Así que si eres introvertido y disfrutas de momentos tranquilos, es probable que tu gato te vea como su compañero ideal.

¿Y si no soy el favorito?

No te desesperes. Los gatos pueden cambiar de preferencia con el tiempo. Prueba interactuar con ellos sin invadir su espacio, usa juguetes interactivos (como varitas con plumas) y respeta sus momentos de independencia. Con paciencia, ¡puedes escalar posiciones en su ranking afectivo!

