La Flaca Guerrero delicada de salud: Sus amigos le envían buenas vibras

Sin dar detalles, María Teresa Guerrero en sus redes sociales mencionó de que estaba un poco enferma. Aquello fue en abril. “Una semana en Quito por trabajo y por asuntos médicos. A veces con el corazón un poco inquieto, con preocupaciones que se asoman sin permiso, pero con la certeza de que todo, tarde o temprano, se acomoda”, dijo en ese momento. La consultamos y optó por guardar silencio.

(Te invitamos a leer: Pablo Cruz: "Lo que espero es haberle hecho justicia a Roberto Gómez Bolaños")

Isaac Delgado: "Seguiré trabajando con mis marcas y a esperar propuestas” Leer más

El reciente fin de semana decidió contar qué le ocurre. “No sé ni por dónde empezar. Como muchos habrán notado, he estado un poco alejada de las redes, de mis historias y también de mi deporte.

Durante MasterChef, y en mis competencias, creía que los dolores que sentía venían del estómago, del esfuerzo, del estrés. Pero no. Venían de más adentro, de mis ovarios. Me han encontrado tumores en los dos. Me hicieron una biopsia y me removieron tres litros de líquido del abdomen.

Ha sido difícil, pero también ha estado lleno de pequeños milagros. Ya hay un plan de acción. Y como siempre, estoy lista para pelear”.

Como era de esperarse, solo su familia y amigos cercanos conocían lo que está pasando en su vida. Las manifestaciones de solidaridad y afecto se hicieron presentes.

Estéfani Espín dijo: “Te acompaño, en el ironman más importante”. Mirella Cesa: “Pensándote flaca querida, te envío todas las mejores vibras, mis oraciones contigo. Tú eres una mujer fuerte y llena de garra”. Samantha Grey: “Eres una bacán. Dios contigo en todo momento. Vas a salir victoriosa de esto flaca”.

Mauricio y Bryan, seis años de casados

El tiempo se pasó volando. El presentador Mauricio Herrera y el diseñador Bryan Bartolomé se casaron hace seis años en una ceremonia celebrada en el Crandon Golf de Key Biscayne, en Miami. Algunos famosillos, como el fallecido presentador Miguel Cedeño acudieron a ese festejo. Se han mantenido unidos, han viajado por el mundo y hasta han expresado que quieren formar una familia.

“Seis años han pasado desde que decidimos dar un sí, no en una iglesia, pero sí frente a Dios y a nuestra familia, y de esta forma unir nuestras vidas con amor y respeto. Quiero darte las gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo. Estoy tan orgulloso de ser tu esposo y de que tú seas el mío. Si volviera el tiempo atrás, no cambiaría nada, porque somos dos seres humanos que se aman y quieren lo mejor el uno para el otro” fueron las palabras que Mauricio le dedicó a su pareja en este aniversario que lo celebran en mayo.

Las caídas están de moda...

Las caídas están de moda, pero más allá de tomarlo a la ligera, provocar risa en algunos o normalizarlo, se les debe prestar atención. En la final de Master Chef Celebrity, Érika Vélez se dio tremendo suelazo porque la alfombra estaba un poco levantada y la actriz llevaba unos zapatos altos. Se llegó a decir que estaba borracha. Luego, Mariela Viteri cayó de trasero en Los Hackers. Un desnivel en el piso del estudio lo provocó.

Ahí no termina el asunto. Posteriormente le tocó el turno a la cantante Lila Flores durante una presentación. Se le torció un pie mientras giraba al ritmo de la música. La presentadora Emiliana Valdez de Combate acaba de caerse la semana pasada.

“Me empujaron sin querer en el relajillo, porque estábamos divirtiéndonos en el programa y no pude agarrarme”, explica.

Hasta ahora no se han dado consecuencias que lamentar, pero si no se presta atención con las escenografías armadas en los sets de TV o con las tarimas que se montan en los shows, incluso con el vestuario que usan los talentos, se corren riesgos. Una caída siempre es una caída.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!