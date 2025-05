Isaac Delgado: "Seguiré trabajando con mis marcas y a esperar propuestas”

Hace algunos días se comentó en esta sección que el presentador Isaac Delgado debía poner las barbas en remojo porque se dieron algunos inconvenientes con sus jefes inmediatos en RTS. No era la primera vez que aquello ocurría.

A veces se le asignaban tareas comoel reportero que también era de Noticias de la mañana y no las cumplía. Si lo hacía no le ponía muchas ganas. Por ello tuvo llamados de atención. Su salida se iba a dar en cualquier momento porque a pesar de que se despidió de los televidentes y de sus compañeros (como debe ser), él ya no estaba a gusto y la directora nacional de noticias, Mariuxi Padilla tampoco. Su desempeño no era el mejor. Quería hacer las cosas a su manera y ser solo presentador.

Renunció (tal vez presentía lo que iba a darse) y hasta el 1 de mayo laboró en esa cadena. En 2020, el año de la pandemia, se estrenó el matinal. Entonces una de las presentadoras era Úrsula Strenge (con quien inició un romance).

Además el contenido era más familiar que informativo. Todo cambió, ahora hay mucha crónica roja. Noticias de la mañana a cargo de Mario Naranjo y Jorge Luis Pérez está en su mejor momento.

"Es bueno seguir la intuición"

Han sido meses complicados para el presentador, la dolencia y muerte de su progenitor, Carlos Julio (quien padeció cáncer de pulmón). Los altibajos de su romance con Úrsula, quien desde noviembre del año pasado enfrenta la enfermedad de su hija mayor Camila (debido a una trombosis venosa cerebral y por ello reside en Quito temporalmente).

Antes del fallecimiento de su padre y los problemas familiares de la presentadora, la relación ya no daba más. A Isaac le ha costado aceptar aquello. A esta sección, el presentador expresó que tomó la decisión (de marcharse) porque la consideró correcta.

“No creo que me apresuré, a veces es bueno seguir la intuición. Estoy confiado que Dios respalda mi decisión. Seguiré trabajando con mis marcas y a esperar propuestas”.

¿Se irá a Teleamazonas? En el ‘lindo canal’ preparan un matinal. Tal vez era el momento de cerrar ciclos en lo profesional y personal. “No he firmado nada con nadie”, indicó.

¿Quién lo reemplazará?

Lo más probable es que RTS, busque a un nuevo rostro para ocupar su lugar. Al respecto Mariuxi Padilla, comentó: “Por el momento me voy a tomar un tiempo para esa decisión. Estoy muy contenta y orgullosa porque el bloque de noticias en la mañana y el matinal están muy bien. Tenemos buenos resultados con la audiencia. Estamos en nuestro mejor momento, gracias a un gran equipo”.

