Pablo Cruz: "Lo que espero es haberle hecho justicia a Roberto Gómez Bolaños"

El actor mexicano Pablo Cruz Guerrero fue uno de los más solicitados por la prensa durante los premios Platino del Cine Iberoamericano, desarrollados en Madrid, España. ¿La razón? Le da vida a Roberto Gómez Bolaños en la serie biográfica Sin querer queriendo que se estrenará el 5 de junio por Max.

La primera vez que lo vimos fue en el quinto encuentro con las estrellas en el Estadio Municipal Butarque de Leganés. Vistió la camiseta del equipo rojo, corrió mucho, pero casi no tocó el balón. Gran parte del partido conversó con su colega, Michelle Renaud. Nunca imaginó que iba a compartir con Iker Casillas e Iván Zamorano.

Es muy simpático, asequible y tiene mucho sentido del humor.

Nació el 2 de febrero de 1984, estudió Administración de Empresas y actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). Es conocido por su participación en telenovelas, obras de teatro y cine, tanto en su tierra natal como en España y en Estados Unidos.

Palabra de mujer, Mi pecado, Cuando me enamoro, El sexo débil, A que no me dejas, El hotel de los secretos, Papá a toda madre y Luis Miguel son algunas de las producciones en las que ha participado, pero la oportunidad de interpretar al mánager Patricio Robles en la serie inspirada en la vida del cantante mexicano le abrió las puertas a la proyección internacional.

Tiene aficiones como la pintura, el deporte y la cocina. Desde que hizo la audición para encarnar a Roberto Gómez Bolaños, el creador de El Chavo del Ocho y Chespirito, llamó la atención por su parecido físico.

"Es una gran responsabilidad y compromiso interpretarlo"

En su rol de Chespirito. Cortesía

Logró lo que muchos actores aspiraban, ponerse en los zapatos de Roberto Gómez Bolaños.

Fue una experiencia maravillosa y un reto encarnar a un personaje tan icónico y que es tan querido en Latinoamérica. Para Pablo Cruz Guerrero fue un honor haber intervenido en la serie.

¿Cómo se dio la preparación para interpretar a un icono de la comedia latinoamericana?

Fueron muchas horas de trabajo, para crear el personaje hablé con su familia, accedí a archivos, vi fotografías y videos. Conseguí conectarme con ellos.

Encarnar a Gómez Bolaños fue una gran responsabilidad…

Así es. Un gran compromiso. Tres semanas antes de empezar me dio gripe, se me fue la voz. Tras un proceso largo para saber quién se iba a quedar con el personaje sentí miedo, pero desapareció cuando comenzamos a grabar. He tratado de hacer mi mejor esfuerzo. Roberto es un personaje al que queremos mucho. Ahora siento mucha gratitud.

¿Cuál fue el mayor desafío?

Lo único que espero es haberle hecho justicia a Roberto Gómez Bolaños. Solo espero que el público lo disfrute como lo hice yo, no tengo mayores expectativas. Me doy por bien servido que su familia lo vea. Con Roberto y Paulina mantuve una relación muy estrecha.

Todos crecimos viendo las series de Chespirito. ¿De qué manera aquello lo ayudó?

Mi conocimiento de Chespirito llegó un poco tarde. Creo que fue lo que me permitió verlo de manera más objetiva y diferente. He sido como un fanático tardío. Mi personaje favorito es el Chapulín, un superhéroe torpe, inútil, con muchos obstáculos propios para poder lograr sus objetivos.

Chespirito era lampiño

Chespirito falleció en 2014 a los 85 años. La seria narra los inicios del comediante, la llegada de la televisión y su ascenso a la fama. Para interpretarlo, Pablo Cruz Guerrero debió bajar de peso, “además tenía que rasurarme siempre, porque Roberto era lampiño. Era un hombre brillante y tenía el don de jugar con las palabras”, comentó el actor mexicano.

Los hijos del comediante escribieron los libretos

El guion de la serie de 8 capítulos fue escrito por sus hijos Paulina y Roberto Gómez Fernández. En la dirección están Rodrigo Santos, Julián de Tavira y David Ruiz. El elenco lo conforman Arturo Barba (Rubén Aguirre), Andrea Noli (Angelines Fernández), Miguel Islas (Ramón Valdés), Paola Montes de Oca (María Antonieta de las Nieves), Juan Lecanda (Quico), entre otros.

En 2019 se anunció la búsqueda del protagonista. La idea original era comenzar grabaciones en 2021, pero la pandemia y otras situaciones que se presentaron, las fueron posponiendo.

Comía sándwich de jamón

El actor confesó que durante tres meses se alimentó únicamente con sándwich de jamón (a El Chavo del Ocho, el niño pobre de la vecindad, le encantaban las tortas de jamón). “Tuve el hábito de comer solamente sándwich de jamón, siempre tenía uno esperando”.

Además, le permitieron usar algunos objetos personales “como la vestimenta de El Chavo, aunque la talla era más pequeña, tuve escenas en la escenografía principal. Es una historia positiva. Roberto tenía su lado público muy parecido al privado, era genuino, no era alguien con doble vida. Su parte oscura era el trabajo, cómo balancear lo laboral con lo personal”.

