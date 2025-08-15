Viasole, un nuevo camino para crecer en vía a la costa

Con 408 casas y 96 departamentos, Viasole promete un entorno seguro y lleno de amenidades.

Presentación de Viasole, nuevo proyecto residencial de Minutocorp en Vía a la Costa

Minutocorp apuesta por un nuevo desarrollo en Vía a la Costa

Minutocorp, promotora inmobiliaria con más de 19 años de experiencia, presentó oficialmente Viasole, su nuevo proyecto residencial junto a su aliado estratégico DIBIENS S.A.

Ubicado en el km 21 de la Vía a la Costa, el conjunto contará con 408 casas de 3 y 4 dormitorios, desde USD 112.000, y 96 apartamentos de 2 dormitorios, desde USD 80.000, pensados para diferentes estilos de vida.

Una zona en crecimiento y alto potencial

Tras el éxito de iniciativas como el conjunto residencial Grand View y el parque empresarial ALMAX, Minutocorp reafirma su interés en la Vía a la Costa, una de las zonas de mayor proyección de Guayaquil.

Viasole se enfoca en ofrecer un entorno pensado para “crecer con propósito” en una comunidad planificada, segura y cercana a todo lo esencial: centros educativos, comercios, servicios de bienestar y opciones de movilidad.

Diseño integral y amenidades para toda la familia

El proyecto contará con múltiples áreas recreativas y de esparcimiento: Casa Club, salas multiuso, parque para mascotas, piscinas, gimnasio, canchas deportivas y espacios verdes diseñados para fomentar la vida en comunidad.

Además, dispondrá de un sistema de seguridad avanzada que operará las 24 horas, brindando tranquilidad y confianza a los residentes.

Hogares que se adaptan a cada etapa de la vida

Cada vivienda ha sido diseñada pensando en las diferentes necesidades de sus habitantes, permitiendo que las familias crezcan y se desarrollen en un mismo lugar.

Con su ubicación estratégica y concepto integral, Viasole no solo impulsa el desarrollo residencial, sino que representa una oportunidad ideal para quienes buscan invertir o establecerse en un sector en plena expansión.

Este lanzamiento reafirma el compromiso de Minutocorp como promotora y constructora líder, enfocada en crear proyectos que eleven la calidad de vida en Ecuador.

