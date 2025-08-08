Chelsea vs Bayer Leverkusen EN VIVO: Sigue aquí el duelo entre Caicedo e Hincapié

Un duelo de ecuatorianos se dará en la pretemporada en Europa. Moisés Caicedo se mide ante Piero Hincapié en Stamford Bridge

Este viernes 8 de agosto de 2025, a las 13:00 (hora de Ecuador), Chelsea y Bayer Leverkusen se enfrentarán en un partido amistoso en Stamford Bridge. El encuentro, que servirá a ambos equipos para ultimar detalles antes del inicio de la Premier League y la Bundesliga, tendrá presencia de ecuatorianos.

Este duelo cobra especial interés por el enfrentamiento entre los tricolores Moisés Caicedo, en el club londinense, y Piero Hincapié con los alemanes, dos figuras clave de la selección de Ecuador. Ambos con una amistad y compañerismo que se forjó desde sus inicios en Independiente del Valle.

El Chelsea, bajo la dirección de Enzo Maresca, regresa a la actividad tras un mes de inactividad luego de conquistar el Mundial de Clubes al vencer 3-0 al Paris Saint-Germain (PSG). A pesar de la victoria, la corta pretemporada genera preocupación entre los aficionados, que temen que el equipo llegue con menos rodaje que sus rivales.

Moisés Caicedo y Piero Hincapié (d) comparte en selección ecuatoriana de fútbol Archivo

El amistoso será una prueba crucial para evaluar el estado físico y táctico del plantel. La alineación titular de los Blues incluye a Robert Sánchez en la portería; Levi Colwill y Marc Cucurella en defensa; Moisés Caicedo y Enzo Fernández en el mediocampo; y Pedro Neto, Cole Palmer y João Pedro en el ataque.

Por su parte, el Bayer, dirigido por Erik ten Hag, llega con más ritmo competitivo, tras haber disputado cuatro partidos amistosos. El equipo alemán ha demostrado solidez defensiva, liderada por Piero Hincapié, junto a Jarell Quansah y Edmond Tapsoba.

El mediocampo lo controlan Exequiel Palacios y Robert Andrich, mientras que el ataque está formado por Amine Adli, Nathan Tella y Patrik Schick. El Leverkusen busca recuperar su mejor forma después de una temporada 2024-25 complicada, donde perdió el título de la Bundesliga ante el Bayern Múnich.

EN VIVO: Chelsea vs Bayer Leverkusen

