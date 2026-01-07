Capturan a integrante de La Mafia 18 por panfletos intimidatorios a policías

Según el reporte, el detenido sería parte activa de acciones destinadas a amedrentar a las instituciones del Estado

La Policía Nacional allanó un inmueble presuntamente vinculado al grupo delictivo La Mafia 18 y aprehendió a un sujeto señalado como responsable de la colocación de panfletos de intimidación en instalaciones policiales del Distrito Sur de Guayaquil. La información fue difundida por el ministro del Interior, John Reimberg, a través de su cuenta de X (antes Twitter).

(Te puede interesar: Robos y muertes en Guayaquil: policías bajo investigación tras videos virales)

Según el reporte, el detenido sería parte activa de esta estructura criminal y estaría involucrado en acciones destinadas a amedrentar a las instituciones del Estado. Las autoridades señalaron que el sospechoso registra antecedentes por tenencia y porte de armas de fuego, lo que refuerza la hipótesis de su vinculación con actividades delictivas de carácter violento.

Durante el operativo, ejecutado en el marco de investigaciones previas, la Policía incautó varios indicios que habrían sido utilizados en el hecho investigado. Entre ellos constan dos panfletos con mensajes intimidatorios, dos teléfonos móviles y prendas de vestir que estarían relacionadas con la colocación del material amenazante.

Un agente de la Policía Nacional patrulla en motocicleta una zona montañosa de Ecuador, en labores de vigilancia preventiva. Foto: Flickr

El ministro Reimberg calificó al aprehendido como responsable directo de los actos de intimidación y reiteró que este tipo de acciones buscan generar temor y desafiar la autoridad del Estado. No obstante, subrayó que las fuerzas de seguridad mantienen operativos activos para identificar y neutralizar a los integrantes de organizaciones criminales que operan en el país.

El detenido fue puesto a órdenes de la autoridad competente para el inicio del proceso judicial correspondiente, mientras las investigaciones continúan para determinar la posible participación de otros miembros de la estructura delictiva y su alcance en el Distrito Sur de Guayaquil.

TERRORISTA APREHENDIDO EN GUAYAQUIL



La Policía Nacional allanó un inmueble vinculado al grupo delictivo “La Mafia 18” en el que aprehendió al terrorista responsable de la colocación de panfletos de intimidación en instalaciones policiales del Distrito Sur de Guayaquil.



Este… pic.twitter.com/r151YZehrL — John Reimberg (@JohnReimberg) January 7, 2026

Policía Nacional responde a panfletos criminales: “No nos van a meter miedo”

La Jefatura del Distrito Sur de la Policía Nacional se pronunció sobre los panfletos con amenazas dirigidos al cuartel del Guasmo Sur, en Guayaquil, un hecho que la institución calificó como un acto cobarde.

(Sigue leyendo: Conductor arrolla a agente de tránsito y es detenido tras persecución en Guayaquil)

Disparos y amenazas en hostal del sur de Quito activan operativo policial Leer más

El episodio se registró el lunes 5 de enero de 2026. Frente a lo ocurrido, el coronel José Antonio Vinueza, jefe del Distrito Sur, señaló que las intimidaciones estarían relacionadas con acciones de represalia por parte de grupos delictivos organizados, tras los operativos, aprehensiones y decomisos de droga ejecutados por la Policía.

“El mensaje es contundente: no vamos a dejarnos intimidar ni sembrar temor. Estas acciones responden al trabajo que viene realizando la Policía Nacional contra el crimen organizado”, afirmó el oficial.

¿Quieres leer contenido de calidad sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!