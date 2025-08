El adiós a Carrie Bradshaw y sus looks más importantes en And Just Like That

Desde Sex and the City a And Just Like That, hay más de 27 años de historia. Así despedimos al personaje más fashion

Con el anuncio del final de And just like that, el universo de Sex and the city cierra un capítulo crucial en la historia de la televisión. Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker durante más de dos décadas, se despide de las pantallas, dejando un legado cultural que ha trascendido generaciones, modas y formatos narrativos.

Desde su debut en 1998, Carrie Bradshaw no solo fue una cronista ficticia del amor y el sexo en Manhattan, sino también una figura de estilo, autodefinición y libertad femenina.

Su voz en off, su máquina de escribir, sus reflexiones sobre las relaciones y, por supuesto, su armario repleto de Manolos, construyeron una mitología televisiva difícil de replicar.

Tierna pero irreverente

El vestido de tul de la primera temporada: una pieza que representa la ligereza y audacia con la que Carrie irrumpió en la cultura pop. Siempre será un clásico.

Naranja dramática

Carrie viste un impresionante vestido de alta costura Valentino del desfile primavera/verano 2019, diseñado por Pierpaolo Piccioli. Se trata de un traje largo en tono tangerina o coral brillante, con falda voluminosa, mangas abullonadas y un lazo trasero que potencia su dramatismo.

Los looks más icónicos de Carrie Bradshaw Archivo

Un buen vestido te hace la noche

Carrie demuestra una vez más que es la maestra de la moda nocturna.

En esta ocasión, lució un vestido turquesa con accesorios metálicos. Esto fue en el capitulo dos de la temporada final de And just like that.

La reina del layering

El estilo distintivo y arriesgado de Carrie Bradshaw se mantuvo intacto en la segunda temporada. La combinación de texturas y patrones continúa siendo una constante, como se refleja en este conjunto protagonizado por un abrigo de cuadros de Vivienne Westwood, acompañado de un vestido de rayas de Marrakshi Life, botas azules con aberturas laterales y un bolso vintage de Pierre Cardin.

Todo puede combinar

Carrie Bradshaw apuesta sin reservas por un look monocromático en fucsia: falda de tul, top de lentejuelas y tocado a juego. Como capa final, añade un abrigo de lana con estampado de cuadros.

