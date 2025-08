Aquiles Álvarez: "La mayoría de la Asamblea es un circo. Pero de los malos"

Álvarez, quien el pasado 31 de julio no acudió a la Comisión de Biodiversidad alegando compromisos oficiales, había solicitado una nueva fecha para presentarse, pero esta vez ante el Pleno.

Este 5 de agosto, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó luego de que la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional negara su solicitud de comparecer ante el Pleno legislativo. A través de sus cuentas oficiales, Álvarez publicó un mensaje señalando que el verdadero motivo del rechazo fue el temor de los asambleístas a enfrentar verdades incómodas.

“Gracias @Rauli_Chavez por intentar ponerle un poco de justicia y decencia a esa balanza que se ha perdido en la Asamblea… pero está clarito: una Asamblea capturada por el clientelismo y el cálculo político nunca iba a permitir que les digan en la cara que tienen ministros que deberían ser fiscalizados por el escándalo de PROGEN, entregando a dedo más de $ 105,000,000 de todos los ecuatorianos. Esa mayoría jamás se iba a someter a que le digan en la cara que están tapando funcionarios que deberían estar presos”, expresó Álvarez.

El pronunciamiento se dio tras la sesión matutina de este 5 de agosto, en la que el legislador de la alianza RC-Reto, Raúl Chávez, propuso incluir en el orden del día la solicitud del alcalde para comparecer ante el Pleno y responder públicamente sobre obras como el paso elevado en Los Ceibos y otras inquietudes relacionadas con su administración.

La Asamblea negó su comparecencia con mayoría oficialista





La moción obtuvo 63 votos a favor, en su mayoría del bloque correísta, pero fue rechazada por 77 votos en contra, todos del bloque oficialista liderado por ADN, con ocho abstenciones.

Álvarez, quien el pasado 31 de julio no acudió a la Comisión de Biodiversidad alegando compromisos oficiales en Isla Puná, había solicitado formalmente una nueva fecha para presentarse, pero esta vez ante el Pleno y no en comisión. El alcalde insistió en que los gobiernos autónomos descentralizados no están sujetos a fiscalización legislativa, pero aseguró estar dispuesto a dar la cara “para transparentar todo”.

En su mensaje, Álvarez fue categórico. “Raúl, lo tuyo fue valiente y sirvió para confirmar dos cosas: Que la mayoría de la Asamblea es un circo. Pero de los malos. De esos que ya ni entretienen y que solo dan vergüenza. Y que a esa mayoría se les bajó la presión y se asustaron, son flojos. Esa flojera la tienen en su ADN.”, sentenció.

Raúl Chávez impulsó el pedido en el Pleno sin éxito





Por su parte, Raúl Chávez, durante el debate, también denunció un supuesto bloqueo político al proyecto del paso elevado en Los Ceibos, y criticó duramente a autoridades que “están jugando con la reelección en lugar de trabajar por convicción”.

El rechazo a la comparecencia del alcalde se da en medio de tensiones políticas por presuntas irregularidades en contratos públicos, especialmente en el caso Progen, una investigación que involucra contratos millonarios y favorecimientos indebidos, y que ha despertado el interés del gobierno local de Guayaquil por exigir transparencia.

Álvarez concluyó su publicación dejando claro que su postura no cambiará ante los obstáculos políticos. “La Asamblea no quería oír lo que tenía que decir. Pero el país sí. Y lo vamos a seguir diciendo”, alegó.

