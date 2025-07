Superman también fue víctima: Dean Cain revela acoso sexual en la TV

Dean Cain, quien interpretó a Superman en la serie Lois y Clark: Las Nuevas Aventuras de Superman, reveló que fue víctima de acoso sexual durante el rodaje de la producción emitida en los años 90.

En una entrevista con la revista Variety, el actor señaló que el acoso fue perpetrado por un ejecutivo de alto perfil en la industria del entretenimiento. “Pude haber tenido la mayor demanda por acoso sexual de la historia de Hollywood”, expresó Cain. Prefirió no identificar al responsable, pero aseguró que el episodio afectó también su relación personal con la deportista Gabrielle Reece.

La serie, protagonizada por Cain junto a Teri Hatcher como Lois Lane, se transmitió durante cuatro temporadas y finalizó en 1997. Según el actor, el cierre no estuvo relacionado con los hechos mencionados, sino con dificultades en la planificación del guion final. Cain había preparado libretos para una quinta temporada y estaba previsto que dirigiera varios episodios.

RELACIONADAS Ninel Conde es la favorita de La Casa de Los Famosos México

Dean Cains en la serie de Superman de 1993. Archivo

La importancia de usar el traje de Superman

Durante la conversación con Variety, el actor también se refirió a la experiencia de usar el icónico traje del superhéroe. “Recuerdo que hacía 43°C en Burbank. Con el traje de Superman no puedes sudar. Si sudas, se hace bola. Así que no lo hice. Soy de origen japonés. No sudo mucho", explicó. Agregó que el diseño del vestuario limitaba la circulación sanguínea y provocaba malestares físicos.

Víctor Arauz presenta 'Y vivieron felices... por separado', una comedia sobre el amor Leer más

El peso de convertise en símbolo sexual

La publicación estadounidense destacó que el físico del actor y su constante exposición en escenas con vuelos o trajes ajustados contribuyeron a su percepción como símbolo sexual en televisión. “Normalmente se cosifica a la actriz, pero en Lois y Clark, Cain era de quien los ejecutivos y el equipo hablaban en tercera persona cuando estaba en la sala”, señala Variety. Cain reflexionó que, aunque en un inicio interpretó esa atención como un elogio, la experiencia de acoso le dio otra perspectiva.

Dean Cain continuó vinculado al universo de DC Comics años después, con una participación en la serie Supergirl, emitida hasta 2021.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!