Danilo Carrera: "María Gabriela de Faría es la mejor actriz de su generación"

Danilo Carrera y María Gabriela de Faría compartieron pantalla por primera vez en Grachi, la serie juvenil de Nickelodeon que marcó a una generación en América Latina. Años después, ambos continúan en contacto y mantienen una relación cercana. Así lo reveló Carrera en una reciente conversación, en la que recordó cómo fue su reencuentro con la actriz venezolana en la premiere de Superman en Miami.

“Le mandé un mensaje para felicitarla y me invitó a la premier de Miami”, comentó. Aunque admitió que no suele asistir a este tipo de eventos por precaución ante el posible cambio de enfoque mediático, en esta ocasión decidió asistir por la admiración que siente hacia su colega.

“Ella se lo merece todo. Es la mejor actriz de su generación, se lo he dicho directamente. Cuando estás grabando con ella, no sabes si es un personaje o si es realmente ella quien te dice las cosas. Es la mejor actriz con la que he trabajado. No me sorprende que esté en Superman”, aseguró el actor ecuatoriano.

La presencia de ambos en la alfombra roja fue ampliamente comentada en redes sociales, donde incluso varios usuarios destacaron la imagen de Carrera como el “Superman latino”. Entre risas, él respondió: “Sí, leí varios de esos comentarios”.

Danilo Carrera apunta a Estados Unidos

Mientras María Gabriela lleva más de una década trabajando en el mercado estadounidense, Danilo Carrera confesó que recién ahora ha decidido enfocarse en ese rumbo. “Yo, por ejemplo, recién tomé la decisión de entrar al mercado estadounidense. He logrado grandes cosas en mi carrera, ya llegué al tope en el mercado latino. Ahora estoy haciendo muchos castings en Estados Unidos. También varios ‘callbacks’”, indicó.

Aunque su dominio del idioma es bueno, reconoció que conserva algo de acento. Aun así, afirma estar decidido a enfrentar nuevos retos en la actuación y ampliar su proyección internacional.

María Gabriela de Faría: una carrera en ascenso desde Venezuela hasta Hollywood

Nacida en Caracas, Venezuela, María Gabriela de Faría comenzó su carrera en la televisión a los cinco años. Participó en numerosas telenovelas infantiles hasta convertirse en una figura reconocida en toda América Latina gracias a Isa TKM.

Tras mudarse a Estados Unidos en 2012, se estableció en Los Ángeles y comenzó desde cero en la industria de Hollywood. En su trayectoria ha destacado por su versatilidad y disciplina, enfrentando desafíos que han consolidado su perfil en el cine y la televisión estadounidense.

En 2025, se unió al elenco de Superman, dirigida por James Gunn, en la que interpreta a Angela “Angie” Spica, también conocida como The Engineer, una antiheroína del universo DC. Este papel representa un hito en su carrera y la posiciona como una de las latinas más visibles en la actual industria cinematográfica estadounidense.

“De tres a cuatro horas al día, todos los días, durante ocho meses antes de empezar el rodaje. Ahora sé que puedo soportar ese dolor y sobrevivir”, dijo sobre el proceso de preparación para su papel.

La representación latina en Hollywood

El recorrido de María Gabriela se suma al de otras actrices venezolanas que han abierto camino en la industria, como María Conchita Alonso y Patricia Velásquez. Cada una, desde sus respectivos espacios, ha contribuido a que las narrativas latinas tengan mayor visibilidad en el cine global.

A diferencia de sus predecesoras, María Gabriela representa una nueva generación que construye su carrera con herramientas propias y una identidad clara. Desde su infancia como actriz hasta su rol en el universo DC, ha demostrado que el talento latino tiene espacio en las grandes producciones de Hollywood.

