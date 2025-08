Jaime Nebot reaparece: ¿mensaje cívico o precampaña encubierta?

Mensaje del exalcalde reabre el debate cívico ante la intención electoral. La sociedad exige propuestas, no símbolos

“Conciudadanos la política y los partidos nos dividen pero el civismo y Guayaquil nos unen”. Esta frase de Jaime Nebot fue el núcleo de su breve mensaje audiovisual publicado en redes el pasado 31 de julio, al término del mes por las fiestas de Guayaquil. El clip de apenas 49 segundos muestra al exalcalde frente al río Guayas, sin símbolos partidarios, recordando obras de su gestión y llamando a la unidad, en lo que parece más un discurso nostálgico que una postura sobre el presente político o social del Ecuador.

"La luz de la Aurora Gloriosa es permanente" pic.twitter.com/IaIX6EAEwf — Jaime Nebot 🇪🇨 (@jaimenebotsaadi) July 31, 2025

Desde su retiro oficial en 2020, Nebot ha reiterado que abandonó la política activa pero no la vida pública. Sin embargo, han pasado más de cuatro años marcados por crisis políticas, protestas, inseguridad y reconfiguraciones del poder, frente a los cuales su silencio ha sido notorio.

La presencia mediática del líder histórico del Partido Social Cristiano (PSC) ha sido selectiva. Si bien acompañó simbólicamente a Henry Kronfle en su campaña presidencial a inicios del 2025, ahora se presenta en solitario, desprovisto incluso de referencias al partido que lideró por décadas. ¿Reapareció Nebot como gesto cívico o como preludio electoral?

Acaiturri: "La gente especula sobre candidaturas, no hemos hablado de eso…":

Jorge Acaiturri Exasambleísta PSC por Guayas Jorge Acaiturri (Instagram)

El exasambleísta por Guayas y militante del PSC, Jorge Acaiturri, respalda la reciente aparición de Jaime Nebot como un gesto estrictamente cívico: “Yo conozco el fervor y el amor que siente por Guayaquil… con su experiencia interpreta que el camino es la unión entre todos los sectores de la sociedad para poder salir adelante”. Rechaza que el video esté ligado a una estrategia política o electoral. En esa línea, describe el mensaje como una invitación a “unirnos para afrontar el momento duro”, más allá de partidos o figuras específicas.

Aunque evita hacer declaraciones directas sobre las tensiones institucionales en Guayaquil, su respuesta evoca el mismo tono contenido de Nebot: “No creo en la pelea como mecanismo de solución. Creo en el consenso y el trabajo para dialogar y encontrar soluciones”. Si bien reconoce que “la gente especula” sobre candidaturas, insiste en que “no hemos hablado de eso… ni siquiera hemos comenzado a organizarnos en ese sentido”. Para Acaiturri, el video no marca un inicio de campaña, sino un llamado a la responsabilidad ciudadana: “El rol más importante no es el de presidente, alcalde o prefecto, es el de ciudadano”.

Sobre la pérdida de capital político del PSC, Acaiturri es directo: “Obviamente tenemos que discutir y corregir errores por los cuales la ciudadanía dejó de darnos su confianza”. Reconoce el debilitamiento partidario —el PSC tiene solo cuatro curules en la Asamblea y ninguno por Guayas—, pero insiste en que mantienen “tesis claras”, como la colaboración público-privada, baja de impuestos y mano dura contra el crimen. “Ahora lo importante es encontrar coincidencias, sentarnos a dialogar… y trabajar sobre esas coincidencias para comenzar a enrumbar a la ciudad hacia el progreso”.

Análisis: "Podría ser un impulso para un proceso de destitución del alcalde".

Para Rafael Silva politólogo y consultor en comunicación política, la intervención del exalcalde “responde a un tema bastante cívico”, y representa una toma de postura desde un lugar de responsabilidad ciudadana: “Se acabó julio, vamos a acabar una fiesta de Guayaquil, pero tenemos una responsabilidad como ciudadanos que nos impulsa a actuar… si nadie lo hace, alguien tiene que hacerlo”.

El mensaje también se da en un contexto de tensión institucional entre el Gobierno, la Prefectura y la Alcaldía, lo que abre paso a especulaciones sobre un posible proceso de destitución. “No quiero ser alarmista, pero… podría ser un impulso para un proceso de destitución del alcalde como ya está pasando en Quito”, advierte el entrevistado. Aunque no cree que Nebot sea quien encabece esa movida, sí considera que su figura “llama la atención, genera conversación… y se difunde muy rápido”, lo que demuestra que, aunque retirado formalmente, su palabra sigue teniendo peso.

Sin embargo, esta reaparición no está exenta de una dualidad evidente: Nebot se presenta como “conciudadano” e intenta ubicarse por encima de las disputas, pero su figura sigue cargando un peso político ineludible. “Es imposible desligar a Jaime Nebot de la 6… posee una dualidad: por un lado es catalizador de unidad, pero por otro es también factor de división”.

Jaime Nebot lideró campaña electoral sin relevo sólido @dallyanapass (X)

Esto refleja una constante en la política ecuatoriana, donde el personalismo pesa más que las estructuras partidarias para la ciudadanía. “El Ecuador no se mueve por camisetas, sino por liderazgos. Por el bigote, o por lo que sea…”, señala el entrevistado, al destacar que el PSC hoy no tiene mayor protagonismo, y que la figura de Nebot conserva fuerza propia, incluso sin mencionar al partido: “Creo yo que no tiene relevancia tampoco mencionarlo… generaría más bien el efecto opuesto”.

León: "aparición del PSC, de cara al año preelectoral podría significar una nueva propuesta".

Más allá de un mensaje simbólico, Dayana León, consultora en comunicación política, considera que hay una intención electoral de fondo. “Esto puede interpretarse como una aparición del PSC, de cara al año preelectoral para autoridades locales a nivel nacional”. El video, también responde a una ruptura visible entre las autoridades locales y provinciales, que el PSC podría estar aprovechando como oportunidad de visibilidad política “de una organización que durante muchísimos años lideró la gestión en Guayaquil”.

La aparición del exalcalde también podría anticipar una nueva propuesta para la ciudad, una suerte de contrapunto frente a la administración actual. “Esto se enmarca dentro de una tendencia política que está examinando la gestión en Guayaquil, con miras a lo que podría significar una nueva propuesta o una contrapropuesta”.

Hablar de que la ciudadanía debe organizarse, cuando esta no confía en el sistema de partidos tradicionales, es problemático Dayana León Consultora en comunicación política

Sin embargo, León es enfática en que no se trata únicamente de nombres o figuras: “Hablar en un video de que la ciudadanía debe organizarse, cuando esta no confía en el sistema de partidos tradicionales, es problemático”. Cita al Latinobarómetro 2024, que ubica la confianza en los partidos políticos en Ecuador en un 13%, por debajo del ya bajo promedio regional del 17%.

Para ella, el mensaje de Nebot también debe leerse en el marco de una creciente desafección democrática y del auge de liderazgos desinstitucionalizados: “La ciudadanía no puede darle la espalda a la institucionalidad, ni la institucionalidad puede darle la espalda a la ciudadanía”.

La aparición de figuras políticas —sobre todo aquellas vinculadas a gestiones pasadas— debería venir acompañada de acciones concretas que integren seguridad, obras y desarrollo urbano con metodologías probadas como el enfoque CPTED, que promueve “la apropiación territorial, la participación comunitaria y la ampliación de la coexistencia en espacios colectivos”.

La experta advierte que Guayaquil no es la misma ciudad que gobernó el PSC en décadas pasadas. “Ni la ciudad ni el país son los mismos que gobernaban esos políticos hace años”. Cualquier propuesta que busque volver al poder deberá reconocer este nuevo escenario, cruzado por una crisis de seguridad, fragmentación política y tensiones entre niveles de gobierno. “Lo que viene será una tónica: la aparición de figuras políticas y públicas… pero más allá de sus apariciones, deben existir acciones concretas que no solo fomenten el debate político, sino el desarrollo local de Guayaquil”.

Consultada por la falta de reacciones al clip de Nebot por parte de autoridades locales, como las de Guayaquil, la experta sostiene que el silencio puede responder a una estrategia evitar el posicionamiento del mensaje: "A que no quieren elevar el perfil del video para no ubicarlo como legítimo contradictor hacia las elecciones seccionales".

Análisis estructural de los partidos y el PSC

Partidos políticos pierden estabilidad en militancia y confianza de la ciudadanía Asamblea Nacional

Esta repentina aparición también permite indagar sobre el PSC y otros partidos del panorama político, aunque no existe una alianza formal entre el Partido Social Cristiano y el oficialismo, sí se evidencia una colaboración pragmática. La entrevistada advierte que “existen muchos cuadros del PSC que actualmente forman parte del partido de gobierno o que están en una línea de independientes”, lo que da cuenta de acercamientos estratégicos por fuera de una lógica partidaria tradicional.

Este fenómeno se enmarca en una crisis más amplia: “la movilidad intra e interpartidaria no solo se está dando con la Revolución Ciudadana, sino también con el Partido Social Cristiano”, lo que evidencia que los partidos están dejando de ser espacios estables de militancia y se transforman en plataformas coyunturales. La ciudadanía percibe que el PSC, como otros partidos tradicionales, enfrenta una debilidad estructural reflejada en la falta de nuevos liderazgos visibles y en una bancada disminuida.

Aunque la figura de Nebot aún moviliza, queda abierta la pregunta: ¿cómo se prepará el partido para enfrentar el futuro sin depender exclusivamente de su voz más histórica?

