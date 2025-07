"No estoy para fastidiar al alcalde”: Aguiñaga sobre suspensión de obra en Los Ceibos

La construcción del paso a desnivel en la avenida del Bombero, en el sector de Los Ceibos, permanece suspendida y se ha transformado en un campo de disputa entre el Municipio de Guayaquil, la Prefectura del Guayas y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). A los cuestionamientos del alcalde Aquiles Álvarez, quien acusa una acción “arbitraria y sin sustento técnico”, la prefecta Marcela Aguiñaga respondió con un mensaje la noche del reciente 29 de julio.

“No he revocado ningún permiso. Lo repito: no he revocado ningún permiso”, aseguro Aguiñaga a través de un vídeo colgado en sus cuentas oficiales.

(Le puede interesar leer: Álvarez a Aguiñaga: “Guayaquil no puede pagar el precio de una obediencia ciega")

Con esa frase inició una extensa publicación que hizo en su cuenta de X (antes Twitter), donde desglosa, punto por punto, su versión de los hechos y subraya que todo lo actuado ha sido con base en el marco legal y en cumplimiento de las disposiciones del MAATE.

Sobre el paso a desnivel en la Av. El Bombero (sí, en Los Ceibos), se ha dicho de todo… pero no todo es cierto.

Como abogada, ex Ministra de Ambiente y docente de derecho ambiental, sé cómo funciona esto. No voy a dar cátedra, pero sí voy a aclarar lo básico:



•No se ha… pic.twitter.com/i7ChiDdD6n — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) July 30, 2025

Prefectura: "El Municipio habla desde las emociones, pero actuamos según la ley" Leer más

¿Qué pasó con la obra?

El conflicto inició el pasado 10 de julio, cuando el Ministerio del Ambiente notificó la existencia de presuntas irregularidades en el registro ambiental otorgado para la obra. Con base en esa notificación, la Prefectura del Guayas —que tiene competencias ambientales delegadas— dispuso la suspensión temporal del proyecto.

Días después, el 24 de julio, el MAATE solicitó a la Prefectura que revoque el permiso ambiental, una decisión que detonó la reacción del alcalde Aquiles Álvarez, quien calificó el pedido como “inconstitucional, sin fundamento técnico” y “político”

GOBIERNO PARALIZA OBRA DE LA ALCALDIA EN LOS CEIBOS FECHA:12/07/2025 PERIODISTA:ANDRES GARCIA AG-PERIODISTA AG-GUAYAQUIL AG-EXPRESO AG-GRANASA FREDDY RODRÍGUEZ

La respuesta de Álvarez: “No podemos obedecer ciegamente”

En un video de más de cuatro minutos publicado el 27 de julio, el alcalde dirigió un mensaje a Aguiñaga, en el que le pidió no acatar la resolución ministerial.

Este mensaje es para la señora prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. Apelo a su sentido de legalidad, pero sobre todo, de justicia.



Usted sabe que toda resolución debe estar debidamente motivada. Y sin hechos reales, no hay motivación válida. Eso es exactamente lo que ha hecho… pic.twitter.com/7rN5XTpfIP — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) July 28, 2025

“Guayaquil no puede pagar el precio de una obediencia ciega. El Ministerio del Ambiente quiere que usted revoque un permiso legal sin pruebas, sin inspección, sin estudios técnicos”, dijo Álvarez.

Paso elevado en Los Ceibos: las tres 'fallas' que frenaron la obra municipal Leer más

Aseguró que no hay evidencia científica de afectación ambiental: “No vamos a cortar un solo árbol. Vamos a sembrar miles. Es cemento sobre cemento”.

Además, advirtió que la resolución “vulnera derechos” como el de movilidad y desarrollo urbano y citó el artículo 11, numeral 3 de la Constitución, que establece que toda norma debe interpretarse de forma favorable a los derechos.

" No puede parar la obra en Guayaquil. Hemos cumplido con todo. Su equipo técnico y legal lo sabe”, insistió el alcalde Aquiles Álvarez.

Aguiñaga responde: Aplicar la ley no es obediencia ciega, "es responsabilidad”

En su mensaje más reciente, Marcela Aguiñaga desmontó varias de las afirmaciones hechas por el alcalde. Aclaró que la Prefectura no tomó la decisión por iniciativa propia, sino que actuó en cumplimiento de una disposición del MAATE, que es el órgano rector de la política ambiental en Ecuador.

(Le puede interesar leer: Asesor de Alcaldía: "La concepción del paso a desnivel ahora lo vemos como solución")

Polémica en Los Ceibos: Álvarez critica decisión de Marcela Aguiñaga. X

“Quiero que quede claro: yo no me inventé esto. El Ministerio del Ambiente notificó irregularidades y solicitó una suspensión temporal. Luego pidió iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Eso es lo que hicimos”.

Aquiles Álvarez y Aguiñaga: un choque político más allá de las obras en Los Ceibos Leer más

Además, subrayó que no se ha revocado el permiso ambiental, como se ha querido hacer creer. Actualmente, el permiso está bajo análisis en un procedimiento legal.

“Abrimos un expediente sancionador. El Municipio está compareciendo. Si comparecen, es porque el procedimiento no es ilegal. Se están respetando los términos legales, el derecho a la defensa y el debido proceso”.

En su intervención, la prefecta también hizo énfasis en su experiencia técnica y jurídica: fue ministra del Ambiente durante cinco años, participó en la elaboración del Código Orgánico del Ambiente y ha sido docente universitaria de derecho ambiental.

“Sé perfectamente qué ley aplica y cómo se aplica. Algunos confunden el Código Orgánico Administrativo con el Código Orgánico del Ambiente. No voy a dar clases de derecho, pero sí aclaro: este procedimiento está apegado a la ley”.

“Sé cómo funciona esto”: Marcela Aguiñaga vuelve a referirse a obras de Los Ceibos Leer más

Agregó que la delegación de competencias ambientales a los gobiernos locales no implica que puedan actuar sin control. “La Prefectura tiene la competencia delegada, sí. Pero el Ministerio sigue siendo el que pone las reglas del juego. Eso está en la ley”.

¿Es política o legalidad?

Uno de los puntos más sensibles del mensaje de Álvarez es la insinuación de que hay intereses políticos detrás de la suspensión de la obra. En respuesta, Aguiñaga fue enfática al decir que su intención no es pelear con Álvarez.

“No estoy aquí para pelear con el alcalde, ni para fastidiarlo, ni para detener obras por capricho. Soy guayaquileña. Amo a mi ciudad. Pero tengo que cumplir con mi responsabilidad”.

(Lo invitamos a leer: Obras que aíslan: expertos cuestionan los pasos a desnivel en Guayaquil)

También lamentó que la situación haya escalado públicamente y reiteró que su compromiso es con la institucionalidad, no con bandos. “Mi compromiso no está con partidos, ni con simpatías. Está con Guayaquil, con la ley y con los ciudadanos

Municipio de Guayaquil rechaza sanción de Prefectura por paso elevado en Los Ceibos Leer más

¿Qué sigue para la obra?

Actualmente, el paso a desnivel continúa paralizado, mientras se desarrolla el procedimiento administrativo sancionador. El Municipio de Guayaquil deberá presentar sus pruebas de descargo y ejercer su defensa. La decisión final estará en manos del comisario ambiental, quien resolverá según lo determine la normativa vigente.

“Nosotros tenemos mucho que hacer. No suspendimos esta obra por gusto. Solo esperamos que esto se resuelva con madurez, sensatez y dentro del marco legal”, finalizó Aguiñaga.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!