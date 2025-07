Asesor de Alcaldía: "La concepción del paso a desnivel ahora lo vemos como solución"

El caso del paso a desnivel de Los Ceibos ha encendido la polémica en Guayaquil, poniendo sobre la mesa el debate acerca de la movilidad sostenible. Ante esto, el asesor de la Alcaldía, Luis Alfonso Saltos, conversó con EXPRESO y recordó las críticas que antes hacía, marcando ahora una diferencia, aunque admite que todavía falta mucho por avanzar. ¿Qué ocurre con el transporte fluvial y la ciclovía? Esto es lo que responde.

¿Hasta qué punto se ve reflejada la movilidad sostenible en la obra de Los Ceibos?

Antes se veían los proyectos como específicos. Nosotros estamos reivindicando el concepto de la planificación urbana: la integralidad de varios proyectos para llegar a un solo fin. Dentro de ese contexto, la obra del puente está enmarcada no necesariamente desde un punto de vista para el vehículo o para esa intersección, sino para varios proyectos en el marco de un polígono amplio para trabajar en el tráfico y la fluidez vehicular en una zona. La zona es el nodo. Es importante, por lo tanto, entender que el nodo general es el compendio de intersecciones, porque el tráfico viene de distintas áreas y se interconectan en otros problemas viales. Entonces, tú no puedes tratar el día de hoy un punto específico sin entender esa lógica.

¿Pero por qué no empezar por esos nodos extremos que mencionó?

Tú pudiste haber preguntado a muchos colegas míos, muy respetables. Efectivamente, hay criterios y criterios. Hay posturas y paradigmas urbanos que te señalan que es eficaz poder tratar nodos futuros para poder evitar el día de mañana un tercer problema, porque va a pasar si no se lo trata ahora y después tratar los otros.

Insisto. ¿Por qué no comenzar con los problemas que ya tenemos, teniendo en cuenta que a esta administración le quedan menos de dos años de gestión? ¿Qué se va a hacer?

Luis Alfonso Saltos, arquitecto y planificador urbano. FREDDY RODRÍGUEZ

Te respondo con tu misma pregunta: eso queremos romper: ese criterio, esa idea de “hagamos ahorita porque tenemos que terminarlo”. Eso no es planificar. Planificar es un proceso que toma años, décadas y, si queremos una ciudad sostenible, son procesos que tenemos que arrancar.

¿Cómo se puede hablar de movilidad sostenible si tenemos un río donde no hay navegabilidad o una fluvivía que no sale de la fase de estudio? Aparte, ya hay barrios que le están solicitando al Municipio que retire la ciclovía, porque nadie la usa.

Una de las críticas que siempre hicimos, incluyéndome porque no voy a abandonar jamás mi lado activista, fue la necesidad de una red urbana de ciclovías. Actualmente, desde la dirección de Urbanismo se va a trabajar en los estudios de factibilidad para la red urbana de ciclovías, con las que se prevé conectar universidades, espacios públicos... Por eso hemos venido trabajando dos años. No estamos trabajando para tapar baches o huecos en relación a obras que son necesarias para la ciudad. Estamos marcando la diferencia, y si están pidiendo el retiro de la ciclovía, por eso trabajamos en la ruta centro, Urdesa, para cambiar el chip de la población.

¿Y el transporte fluvial cuándo lo vamos a tener?

Forma parte de un todo. Como el alcalde ha mencionado, tenemos problemas del sedimento del Guayas. Date cuenta, no es tampoco de decir “¿por qué no lo veo ahorita?”. Necesitamos estudios que toman tiempo...

Hoy tenemos una Aerovía que no cumple con su objetivo. ¿Por qué?

Hay un análisis de dos GAD, de Durán y Guayaquil, y la pregunta aquí tendría que hacérsela a Durán. ¿Ha mejorado la interconexión de los sistemas públicos de transporte hacia la Aerovía, para generar fluidez de las personas hacia la estación de la Aerovía?

O sea, falla Durán.

Te estoy poniendo un ejemplo, porque cuando haces análisis urbanos tienes que analizar competencias específicas. No es tan sencillo decir “¿por qué no funciona (la Aerovía)?”. Antes de responder esa pregunta desagreguemos territorialmente, por variables urbanas, sociales, ambientales...

Cuando era catedrático y urbanista, usted señalaba que a Guayaquil no le cabía más concreto. ¿Por qué ahora apostarle a más pasos a desnivel, incluso cuando vemos los problemas que existen en los bajos de estas estructuras? ¿Por qué ese cambio de criterio?

Por lo que te dije. No es ver un proyecto, es ver una planificación y, efectivamente, en 2020 el proyecto del paso a desnivel no contaba con el soporte de Bloomberg para haber elaborado la pacificación del paseo urbano (...). Recordemos parte de las críticas, que incluso yo las decía. No me olvido.

Están en redes y artículos.

Me parece fantástico que la gente se tome el tiempo de buscarlas, porque así aprenden de planificación. Esta infraestructura va a tener tantos fines en donde habrá esa cohesión social. Entonces, si te das cuenta, como es distinto la concepción de un solo paso a desnivel en relación a ahora, que lo vemos como un conjunto de soluciones para varios problemas urbanos.

Es decir, ¿hoy en día los pasos a desnivel son soluciones para Guayaquil?

No, eso nunca lo he dicho. Me refiero a los planteamientos y criterios urbanos y arquitectónicos con los que esto se ha solucionado, y pueden ser replicables para mejorar los pasos existentes. Estamos hablando de criterios urbanos y arquitectónicos. Siento que eso se está satanizando, cuando no debería ser así, sino verlo desde un punto de vista técnico y englobado en una planificación.

Pero está el cuestionamiento de que con más pasos a desnivel, se le da cancha al vehículo. ¿Dónde queda el peatón?

Es sencillo: eso ocurriría si no estuviéramos trabajando con otras aristas. Ya te estoy demostrando que tenemos el planteamiento de la pirámide de la movilidad sostenible.

¿Cuál es su criterio en torno a que el actual gerente de la ATM se presentó en Los Ceibos como parte del consorcio?

Sería algo específico, (para) que le consultes a la ATM.

Planificar son procesos que toman años, que toman décadas y si queremos cambiar y generar una ciudad sostenible son procesos que tenemos que arrancar. ¿Queremos volver a caer en los mismos errores del pasado? Luis Alfonso Saltos, asesor de la Alcaldía de Guayaquil

A menos de dos años del fin de su gestión, ¿cómo espera ver Guayaquil en su plano de asesoría?

Encaminada y dejando la política pública y los criterios técnicos establecidos para seguir trabajando en una movilidad sostenible, que va a requerir mucho tiempo porque los cambios urbanos no son de la noche a la mañana. Los cambios urbanos que permanecen en el tiempo y se transforman en el escenario urbano que todo el mundo ha pedido, son de generaciones. Pero esta administración ha dado el primer paso para romper esos esquemas.

