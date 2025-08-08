Claudia Tobar Cordovez | 101 ideas

Mis columnas son un privilegio, en donde tengo la oportunidad de contar, opinar y compartir mi visión acerca del mundo

Son 101 provocaciones, 101 ideas, 101 mensajes que Diario EXPRESO me ha permitido compartir. Todos los viernes, durante dos años, mis columnas han sido fuente de terapia, obligándome a estar atenta a temas de interés, a buscar asuntos coyunturales que aporten a mis lectores con mensajes curiosos y alentadores.

Cuando me invitaron a esta labor me pidieron que le pusiera nombre a mi columna. No fue una tarea fácil, porque no quería arrepentirme después de que el bautizo me limitara la posibilidad de salirme de lo establecido. Quería una columna diferente, que se alejara de las noticias amargas, de las críticas a la realidad. Quería un espacio de esperanza y de una mirada positiva sobre la vida actual.

De estas 101 columnas hay muchas que ya ni recuerdo, pero que los recortes de mi abuela -que con orgullo colecciona en su carpeta- me refrescan la memoria. Entre mis favoritas está la dedicada al genio de mi padre, o a la tenacidad de mi abuela Flor, o aquellas en las que comparto mi pasión por la educación y mi curiosidad sobre el espacio.

Mis columnas son un privilegio para mí, en donde tengo la oportunidad de contar, opinar y compartir mi visión acerca del mundo. He tenido la suerte de encontrarme con mis lectores de toda edad, que con sus mensajes y palabras me hacen saber que soy leída, que mis palabras evocan reflexión, acuerdos y desacuerdos. Algunos incluso me sugieren temáticas, las cuales aprecio mucho, porque hay semanas en las que parece no pasar nada.

La realidad es que tener este privilegio es una tarea que atesoro y aprecio. Espero seguir apoyando a este diario con aportes desafiantes pero positivos, que provoquen más discusiones con los cercanos. Después de 101 columnas, me doy cuenta de que el tiempo vuela y el calendario nos recuerda que los compromisos deben cumplirse, y que las palabras dejan un acuerdo de acción que no nos deja olvidar.

Estoy segura de que vendrán 100 más, desafiando las ideas tradicionales y las visiones fatalistas, ofreciendo una mirada fresca, llena de confianza en el futuro por venir.