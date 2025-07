Álvarez a Aguiñaga: “Guayaquil no puede pagar el precio de una obediencia ciega"

El conflicto por la construcción del paso a desnivel en Los Ceibos, en Guayaquil, sumó un nuevo capítulo la noche del 27 de julio. A través de un video publicado en su cuenta de X, el alcalde Aquiles Álvarez hizo un llamado directo a la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, para que no acate la disposición del Ministerio del Ambiente (MAATE) de revocar el registro ambiental del proyecto.

“Guayaquil no puede pagar el precio de una obediencia ciega”, dijo Álvarez, quien insistió en que la resolución ministerial carece de sustento técnico y legal. “El Ministerio del Ambiente quiere que usted revoque un permiso legal sin pruebas, sin inspección, sin estudios técnicos. Eso no solo es arbitrario, es totalmente inconstitucional”, recalcó.

(Le puede interesar leer: ¿Está a favor o en contra Marcela Aguiñaga de la obra en Los Ceibos?)

Este mensaje es para la señora prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. Apelo a su sentido de legalidad, pero sobre todo, de justicia.



Usted sabe que toda resolución debe estar debidamente motivada. Y sin hechos reales, no hay motivación válida. Eso es exactamente lo que ha hecho… pic.twitter.com/7rN5XTpfIP — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) July 28, 2025

“Esto es político y no técnico”



"No estoy de acuerdo": Aguiñaga arremete por suspensión del puente en Guayaquil Leer más

Álvarez señaló que la orden del MAATE responde a intereses políticos. “Usted sabe que esto es político y no es técnico. La ley nos protege, la ley protege a quien actúa con base en la verdad, no en simulaciones”, afirmó, antes de advertir que “Guayaquil no puede pagar el precio de una obediencia, de una obediencia que puede ser incluso ciega”.

El alcalde cuestionó que la revocatoria del permiso ambiental carezca de motivación válida. Citó el artículo 11, numeral 3 de la Constitución, que establece que “toda norma y acto del poder público debe interpretarse en el sentido más favorable a los derechos”.

“Usted no puede revocar un permiso que protege derechos como la movilidad y el desarrollo urbano, sin ninguna causa legítima”, agregó en el video de algo más de 4 minutos.

Crítica a la falta de pruebas



Álvarez también puso en duda los argumentos técnicos del Ministerio. “¿Qué motivación presentó el Ministerio del Ambiente? Una simulación en un sistema informático. Ninguna inspección, ningún dron, ningún análisis técnico”, reclamó.

(Le puede interesar leer: Asesor de Alcaldía: "La concepción del paso a desnivel ahora lo vemos como solución")

La construcción del paso a desnivel en la avenida del Bombero está suspendida desde el 10 de julio por presuntas irregularidades. FREDDY RODRÍGUEZ

El alcalde aseguró que no existe evidencia científica que demuestre afectación ambiental: “No hay un solo informe de laboratorio ni prueba científica de que este paso elevado afecte al ambiente. No vamos a cortar ni un solo árbol, vamos a sembrar miles, nativos. No se toca un bosque. Es, y lo sabemos todos, cemento sobre cemento”.

“No se trata solo de un puente”



Álvarez pidió a Aguiñaga que no acate una resolución que, según él, vulnera derechos y principios constitucionales. “Si usted acata una resolución sin motivación técnica, se vuelve responsable de una afectación injustificada a los derechos de la ciudad. Aquí no se trata solo de un puente, se trata de principios”, insistió.

Marcela Aguiñaga responde a Aquiles Álvarez por paso a desnivel en Los Ceibos Leer más

Luego, lanzó un mensaje político a la prefecta: “Es una oportunidad histórica para usted, Marcela. Su vida política es marcada, y conocemos todos los que la hemos seguido, que ha sido una mujer, y es una mujer de carácter, que no se deja imponer las cosas, que no cede ante presiones”.

Finalmente, cerró haciendo énfasis en que no pueden ceden ante este tipo de presiones. “No podemos pisar la Constitución. No puede parar la obra en Guayaquil. Hemos cumplido con todo, y usted lo sabe bien, y su equipo técnico lo sabe bien, su equipo legal lo sabe bien”.

(Le puede interesar leer: Obras que aíslan: expertos cuestionan los pasos a desnivel en Guayaquil)

El Ministerio del Ambiente solicitó el 24 de julio que la Prefectura del Guayas revoque el registro ambiental del proyecto de pasos elevados en la avenida del Bombero, intersección con Leopoldo Carrera, en Los Ceibos. La obra ya había sido suspendida el 10 de julio por presuntas irregularidades.

Ese mismo día, Marcela Aguiñaga dijo en redes sociales que actuará con imparcialidad e independencia, garantizando el derecho a la defensa del Municipio. “Mi compromiso no está con bandos. Está con Guayaquil”, afirmó.

Hasta ahora, la obra permanece paralizada y sin fecha de reactivación.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQÚÍ!