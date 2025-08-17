Así funcionará el Pico y placa el lunes 18 de agosto en Quito

La medida vial se activa de lunes a viernes para reducir la congestión y la contaminación ambiental a horas pico.

Este lunes 18 de agosto, el Pico y Placa en Quito aplicará restricciones para vehículos particulares según el último dígito de la placa. La medida estará vigente de 06:00 a 09:00 y de 16:00 a 19:00. Es importante que los conductores verifiquen si su vehículo está sujeto a la restricción para evitar sanciones.

Es importante destacar que los días feriados y fines de semana no están sujetos a esta restricción, permitiendo libre circulación vehicular.

Los conductores que incumplan con esta restricción se enfrentan a sanciones económicas y administrativas. La primera infracción conlleva una multa de $70,50, equivalente al 15% del Salario Básico Unificado (SBU). La segunda infracción asciende a $117,50 (25% del SBU), y a partir de la tercera, la multa es de $235 (50% del SBU).

Según el calendario establecido por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el lunes 18 de agosto, los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 no podrán circular.

Estos son los contraflujos vigentes

Para mejorar la circulación durante las horas de mayor tráfico, el Municipio de Quito ha habilitado cuatro contraflujos en vías estratégicas. Estos contraflujos operan de lunes a viernes en horarios específicos y buscan agilizar el tránsito en las principales arterias de la ciudad. Son los siguientes:

Av. Mariscal Sucre: en sentido norte-sur, desde San Roque hasta la av. Universitaria, de 06:30 a 07:30.

Av. Velasco Ibarra (El Trébol): en sentido sur-norte, de 06:30 a 08:30.

Autopista General Rumiñahui: en sentido Valle-Centro, de 06:00 a 08:00.

Túnel Guayasamín: contraflujo en sentido Valle-Quito, de 06:30 a 07:30.

Adicionalmente, los conductores pueden hacer uso de los parqueaderos de borde. Estos estacionamientos permiten a los usuarios dejar sus vehículos y continuar su trayecto en transporte público, contribuyendo así a la reducción del tráfico en el centro urbano.

Estos se encuentran en Cuscungo, situado en la avenida Autopista General Rumiñahui, El Condado, ubicado en la calle Camilo Guachamín y La Esperanza, y Zámbiza: localizado en la avenida De las Palmeras y El Inca. El servicio es gratuito y opera de lunes a viernes de 04:00 a 22:00. El único requisito para ingresar es que el último dígito de la placa del automóvil o motocicleta coincida con la restricción vehicular del día.

