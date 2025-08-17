Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

El expresidente colombia
Fotografía de archivo del 27 de noviembre de 2023 del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe.Carlos Ortega

Expresidente Uribe plantea una "coalición democrática" para elecciones de 2026

Reunió a los cuatro precandidatos presidencial del Centro Democrático

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) planteó este domingo 17 de agosto la posibilidad de que su partido, el Centro Democrático, haga una "coalición democrática" con otras fuerzas para las elecciones presidenciales y legislativas del año próximo.

Uribe, que desde el 1 de agosto está bajo detención domiciliaria tras haber sido condenado a doce años de cárcel por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, reunió a los cuatro precandidatos presidenciales del Centro Democrático para orientar la campaña electoral tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, quien era el quinto de ese grupo de aspirantes y se perfilaba como la opción más viable.

RELACIONADAS

"El país y ustedes, los precandidatos, han venido hablando de la necesidad de una gran coalición democrática. A mí me parece que es fundamental", dijo el expresidente, pues a falta de nueve meses para las elecciones presidenciales, hay cerca de 90 precandidatos de todo el espectro político, la mayoría de ellos de centro y derecha.

Uribe reconoció que "el partido tiene que hacer coaliciones (...) sobre principios de cara al pueblo colombiano", no basadas en el reparto de contratos y de puestos públicos.

Según el expresidente, tienen que ser "coaliciones que identifiquen unos compromisos programáticos, coaliciones que tengan un fundamento en los principios esenciales que necesita un proyecto de restauración del camino democrático de la nación, un gobierno de tránsito".

Féretro de Miguel Uribe Turbay

Gobierno colombiano ausente en funeral de Uribe Turbay tras pedido familiar

Leer más

"Yo he dicho de tránsito porque un gobierno no va a alcanzar a recuperar todo el daño que le han hecho a Colombia en este gobierno actual", expresó sobre la Administración de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia.

Las dudas de la derecha

En la reunión estuvieron presentes los cuatro precandidatos del Centro Democrático, los senadores Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Andrés Guerra, de los cuales ninguno parece tener la fuerza suficiente para atraer al electorado de derecha, y por eso Uribe se ha planteado la posibilidad de la coalición.

Uribe no descartó la posibilidad de incluir otro nombre para ocupar el puesto que quedó vacante en la consulta interna del Centro Democrático con la muerte de Uribe Turbay, ocurrida el pasado 11 de agosto, dos meses después de ser gravemente herido a tiros en un atentado.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Expresidente Uribe plantea una "coalición democrática" para elecciones de 2026

  2. En Quito la conciencia vial aumenta en el Día del Peatón

  3. Taylor Swift convierte el naranja en tendencia de marketing global

  4. Christian Nodal: ¿quiso demandar a Adela Micha?

  5. Emelec mete miedo a los punteros de LigaPro: ¿se viene lío arriba?

LO MÁS VISTO

  1. Riesgo en Cotopaxi: Geofísico reporta 180 réplicas sísmicas

  2. Los dueños de la salud: $ 25 millones del afiliado al IESS se destinaron a auditorías

  3. Río Guayas: Estas son las nueve rutas planeadas en la Hidrovía

  4. Los dueños de la salud | IESS vs privados: la serie que destapó el millonario negocio

  5. Nuevo reglamento educativo en Ecuador: ¿Qué cambia sobre los uniformes escolares?

Te recomendamos