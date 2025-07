“Sé cómo funciona esto”: Marcela Aguiñaga vuelve a referirse a obras de Los Ceibos

La paralización de una obra en el sector de Los Ceibos, en Guayaquil, ha generado un nuevo enfrentamiento entre la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. El tema se volvió tendencia tras los pronunciamientos de ambas autoridades en la red social X.

Aguiñaga publicó un mensaje en su cuenta donde defendió la decisión de suspender los trabajos. “Todos quieren decirle a la Prefectura lo que debe hacer. Soy abogada y fui Ministra de Ambiente. Sé cómo funciona esto, por eso actuamos en derecho”, escribió.

Según la prefecta, la medida fue tomada con base en criterios técnico-jurídicos y subrayó que el conflicto no debe politizarse: “Guayaquil merece madurez, no reacciones impulsivas”.

En tanto, el alcalde Álvarez acusó a Aguiñaga de cometer una falta administrativa. “Hoy, la prefecta, quien ya había otorgado derechos al municipio para hacer la obra, ha violado la Constitución”, aseguró el burgomaestre.

La polémica del caso Los Ceibos

El punto de fricción es la revocatoria de un permiso previamente concedido para una intervención urbana en el sector. Según Álvarez, la decisión se tomó sin estudios técnicos reales ni inspección previa.

“Como ya lo dije: No se tala un árbol. No se afecta un ecosistema. Es cemento sobre cemento. Es decir, no se necesita licencia ambiental”.

“Toda decisión política debe tener sustento legal”, agregó en otro mensaje.

