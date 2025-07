Aquiles Álvarez acusa a Marcela Aguiñaga de violar la Constitución en caso Los Ceibos

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reapareció este 28 de julio por la controversia generada en torno a la obra proyectada en Los Ceibos. Como es habitual, eligió su red social preferida, X, para pronunciarse sobre el tema. En su mensaje, Aquiles Álvarez arremetió contra la prefectura del Guayas, liderada por Marcela Aguiñaga, a quien acusó de cometer una falta administrativa.

“Hoy, la prefecta, quien ya había otorgado derechos al municipio para hacer la obra, ha violado la Constitución y ha incurrido en una falta administrativa”, escribió el alcalde.

El punto de fricción es la revocatoria de un permiso previamente concedido para una intervención urbana en el sector. Según Álvarez, la decisión se tomó sin estudios técnicos reales ni inspección previa.

“Como ya lo dije: No se tala un árbol. No se afecta un ecosistema. Es cemento sobre cemento. Es decir, no se necesita licencia ambiental”.

“Toda decisión política debe tener sustento legal”, agregó en otro mensaje.

La Prefectura del Guayas ha decidido revocar un permiso legal sin pruebas, sin inspección, sin estudios técnicos reales. Lo ha hecho irrespetando toda norma y procedimiento.



Como ya lo dije: No se tala un árbol. No se afecta un ecosistema. Es cemento sobre cemento. Es decir, NO… — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) July 28, 2025

Marcela Aguiñaga: "Guayaquil merece madurez"

Por su parte, previamente, la prefecta Marcela Aguiñaga también respondió en su cuenta de X, reiterando que la decisión de la Prefectura fue técnica y legal.

“Sé cómo funciona esto, por eso actuamos en derecho. Esto es técnico-jurídico, y ahí es donde se va a resolver”.

Sin dar nombres, Aguiñaga criticó las reacciones impulsivas y pidió madurez: “Guayaquil merece madurez, no reacciones impulsivas”.

