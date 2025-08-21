Cartas de lectores | Respuesta a solicitud de la Secretaría General de Comunicación

Sra. María Cristina Maggi Gordón

Directora de Comunicación Estratégica de Coyuntura de la Presidencia de la República

En su despacho:

Me dirijo a usted ya que fue a su persona a quien como periodista de Diario EXPRESO me dirigí para obtener información que nutra la publicación periodística que es ahora motivo de un pedido de rectificación firmado por una funcionaria de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República. Resulta un tanto llamativo que sea Rita Ramírez Potes, quien no fue mencionada en la publicación, quien firme el pedido de rectificación, salvo que ella represente sus intereses personales.

Dicho esto, el pasado 14 de agosto de 2025 remití un correo electrónico a su dirección institucional y un día antes, el 13 de agosto, un correo a la vocera presidencial, Carolina Jaramillo, con el objetivo de contrastar la información publicada. Todo lo registrado en la nota está sustentado en la captura de pantalla de los metadatos del archivo citado, y el nombre que aparece coincide con el suyo.

Ante la afirmación de que no contrasté la información, le pregunto: ¿cómo contrasto la información si usted, hasta la fecha, no responde al correo electrónico solicitando una entrevista? Precisamente el pedido de entrevista apuntaba a obtener su versión sobre ese hecho, que no es falso.

Y si los metadatos son de fácil modificación, tal como se alega, sería terrible que alguien se haya tomado su nombre para colocarlo en el archivo. En ese caso le pido que nos envíe la copia de la denuncia en Fiscalía, que entendería tendría que haber presentado, para que investigue la utilización indebida de su nombre.

Es lo que debo contestarle al respecto.

Atentamente,

Sara Ortiz

Periodista