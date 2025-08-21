Cartas de lectores | La única heredera de la política

Existen supuestos politiqueros, politiquillos o politicastros a los que en ningún momento se los puede considerar políticos honestos, lo cual se constituye en la ciencia y arte de gobernar. Su profesión es la de politicólogos o analistas científicos, por eso debemos reconocer a los que son auténticos políticos y rechazar a los corruptos, pillos y sinvergüenzas que pretenden disfrazarse con la noble causa que es la política.

En nuestro país, a través de todos los tiempos se han presentado supuestos líderes, pero si analizamos bien solo son caudillos, populistas, oportunistas, que no representan a nada o a nadie. El tiempo y la historia los han derrotado, como es el caso de Assad Bucaram, Velasco Ibarra, Jamil Mahuad, León Febres-Cordero Asimismo hay perdedores en nuestros tiempos que se han quedado sin delfín, que han caído en desgracia, que no tienen líderes que los representen, como es caso de Rafael Correa, Jaime Nebot, Abdalá Bucaram; por eso podemos decir que la mayoría de los partidos políticos se han quedado sin candidatos ni dirigencias, por lo cual no tienen presencia en el campo de la política. La única que logra tener espacio es Andrea González Nader; siempre ha tenido una digna postura anticorreísta, por lo cual se puede afirmar que su opinión permitió el triunfo de Daniel Noboa Azín. En consecuencia, que Andrea gane la alcaldía de esta ciudad de Guayaquil.

Ricardo Ordóñez Jaramillo