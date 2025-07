PSC pidió cargos a cambio de apoyar a ADN en la Asamblea, según José De La Gasca

El respaldo no era gratuito. El exministro de Gobierno, José De La Gasca, reveló que el Partido Social Cristiano (PSC) exigió cargos a cambio de apoyar al régimen del presidente Daniel Noboa desde la Asamblea Nacional con los votos de sus legisladores.

En entrevista con Radio Centro, el exfuncionario contó que durante el inicio de la nueva Legislatura, que se instaló el 14 de mayo de 2025, se reunió con el asambleísta Alfredo Serrano para conversar e intentar lograr que sus compañeros socialcristianos se sumen a la mayoría gobiernista.

No obstante, según comentó, el encuentro pasó del diálogo a las exigencias: "Me empezó a decir que 'nuestra línea está con el Gobierno y no nos vamos a ir con el correísmo'. Dije perfecto y que entonces vamos adelante. 'No, pero espérate un ratito. Tenemos estas necesidades por aquí, necesitamos estos puestos por acá'. Yo apuntaba todo y le dije 'muchas gracias señor, vaya por la sombrita'".

Tras ser desafiado de publicar los nombres, el presidente del Legislativo, Niels Olsen, reveló la lista de 40 funcionarios separados por vínculos familiares con asambleístas.



De La Gasca asegura que no repartió el Estado para lograr mayoría en la Asamblea

A pesar de las exigencias que dijo tuvo el PSC, De La Gasca afirma que nunca hubo acuerdos. "Nunca pactamos con ellos. Yo lo escuché y le dije muchas gracias. Y me voy", acotó el exministro y recordó que la respuesta de los socialcristianos no demoró.

"Esperaba que hagan lo que tenían que hacer y ¿qué hicieron? Empezaron a abstenerse, el tema de la Comisión de Educación (cuando Serrano discutió con el secretario de la Asamblea por una supuesta presión para que vote a favor de ADN)", acotó.

De La Gasca incluso reveló que parte de las exigencias del asambleísta Alfredo Serrano para dar el apoyo de sus legisladores a ADN era lograr un puesto en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), pero que el oficialismo no cedió. "La ley dice cómo se debe integrar (el CAL), no como a la gente le da la gana", resaltó el exministro de Gobierno.

