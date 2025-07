¿Por qué renunció José De La Gasca al Ministerio de Gobierno? Esto dice su carta

José De La Gasca presentó este martes 29 de julio de 2025 su renuncia irrevocable al Ministerio de Gobierno. La misiva, dirigida al presidente Daniel Noboa, combina agradecimientos, un balance de gestión y un mensaje de continuidad: “Renuncio al cargo, pero no a la causa ni a la lucha”.

Su salida ocurre en un contexto clave, ya que está en marcha el concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado. Aunque no lo ha confirmado, De La Gasca tampoco ha descartado postularse.

Recibió una condecoración días antes de renunciar

Apenas cuatro días antes de su renuncia, el viernes 25 de julio, José De La Gasca fue uno de los tres integrantes del Gabinete que recibieron la Condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz, entregada por el presidente Daniel Noboa. El reconocimiento se otorgó durante la sesión solemne por los 490 años del proceso fundacional de Guayaquil, celebrada en la Gobernación del Guayas. Junto a él fueron homenajeados José Julio Neira y Cynthia Gellibert.

La carta completa de José De la Gasca

“Con gratitud y profundo respeto, presento mi renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Gobierno.

En noviembre de 2024, al recibir su llamada para proponerme liderar esta cartera de Estado, nunca tuve dudas. Inmediatamente acepté. Mi convicción usted ya la conocía porque actué de igual manera cuando me solicitó que sea su delegado ante la ONU. Entendí en ambas ocasiones la responsabilidad, pero nunca logré dimensionar el verdadero tamaño de los desafíos.

Por su importancia no puedo dejar de destacar la participación que tuvimos en diciembre de 2023, cuando el Ecuador ejerció la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fuimos clave, como país, para aliviar una crisis humanitaria y un conflicto con graves riesgos de escalar a una guerra sin precedentes. El papel que cumplimos quedó escrito en la historia.

Siempre estaré en deuda con la Misión.

Ya en el ejercicio de Gobierno, llegamos a plantarle cara a una ‘guerra de guerrillas’ que se había gestado en su contra, donde lo peor de la clase política se entrelaza y besuquea con el crimen organizado. Y en esa tempestad fuimos parte de la consolidación de su liderazgo que se vio reflejado en el voto favorable del pueblo, cada vez que fuimos a las urnas.

Cimentamos gobernabilidad en un escenario sacudido por la polarización y la violencia, logramos tender puentes en la Asamblea Nacional, sin pactos mafiosos o ‘narcovalijas’ como otrora. También impulsamos leyes que hoy son herramientas fundamentales para la seguridad y el desarrollo. Consolidamos el tejido social, que se ve reflejado en una Asamblea distinta, dejando de saldo un país en calma y con una gobernabilidad fortalecida.

Gracias Presidente, ha sido un privilegio acompañarlo en esta ruta compleja, pero profundamente necesaria. Usted ha demostrado que gobernar no es complacer sino decidir con firmeza por el bien común; y que la verdadera política es aquella que construye futuro, no aquella que se consume en la inmediatez o en los recuerdos de un pasado fallido.

Aprovecho para dirigirme al Gabinete y decirles: no se rindan, no flaqueen, no duden, mantengan el espíritu de lucha y sigan escuchando a la gente, esa es la brújula. Gracias por haberme permitido servir junto a ustedes.”

¿Nuevo desafío en la Fiscalía?

Aunque en la carta insiste en que su salida obedece a motivos personales y a la necesidad de abrir nuevos caminos, su nombre suena como posible aspirante a la Fiscalía General. El propio De La Gasca ha dicho que está evaluando esa posibilidad.

También dirigió un mensaje a la nueva Asamblea Nacional, pidiéndole que se mantenga fiel a los votantes y se distancie de lo que calificó como “odiadores y piratas de curul”.

EXPRESO intentó obtener declaraciones del exministro sobre sus planes inmediatos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

