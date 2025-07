El ministro José De La Gasca solo regresa a ver donde le conviene

Al ministro de Gobierno, José De La Gasca, le ocurren cosas de las cuales es imposible no percatarse por más que él pretenda ocultarlas, porque son demasiado obvias. Estas cosas, básicamente, le suceden cuando da declaraciones o entrevistas, lo que ocurre, en algunos casos, en ciertos medios donde él se siente muy cómodo.

Básicamente, lo que se le nota a leguas a José De La Gasca es la incoherencia. Y como en estos últimos días ha estado muy generoso en conceder entrevistas, esas incoherencias saltan a la vista fácilmente por ser grandotas.

Pero también porque los medios a los que está asistiendo prefieren no hacerle preguntas que podrían ponerlo incómodo. Así, el funcionario deja que se le vea la incoherencia sin que nadie se lo haga notar.

Un ejemplo de esto es lo que pasó a inicios de semana: mientras De La Gasca se jactaba, en un medio, de que el Gobierno ha capturado al asambleísta correísta Santiago Díaz, acusado de violar a una niña de 12 años, porque eso va a permitir depurar a la clase política corrupta, el presidente de la Comisión de Fiscalización y hombre del gobierno en la Asamblea, Ferdinan Álvarez, chapoteaba nervioso y asustado en una sesión tratando de desvirtuar, sin mayor éxito, las acusaciones de corrupción que el mafioso Xavier Jordán le había hecho en una carta de siete páginas que Álvarez no hizo leer en su comisión, evidentemente para evitar que se conozca públicamente qué es lo que dice Jordán sobre él.

Las actitudes de De La Gasca frente a las denuncias contra Álvarez

Pero para el ministro, mientras lo del garrotero correísta Santiago Díaz es una proeza del gobierno para depurar la clase política de gente turbia, lo que ocurría en la Comisión de Fiscalización (donde Álvarez palidecía) no existía y, si existía, eran acusaciones únicamente para hacer “cortinas de humo” para evitar que se sepa lo que el gobierno está destapando.

De La Gasca, mientras se esfuerza en hablar y hablar sobre lo que va a salir de la detención del garrotero Díaz y en negar la validez de lo que dijo Jordán en un video y en una carta que envió a la Comisión de Fiscalización, negaba la existencia de los malos ratos que pasaba Álvarez.

“Que se sepa lo que se debe saber”, fue lo máximo que dijo sobre las acusaciones de Jordán en contra de Álvarez. Y lo dijo como para salir del paso ante la pregunta tímida de un periodista que tampoco se esforzó en hacer una repregunta sobre el tema.

El ministro que defiende la declaración de Daniel Salcedo

Si lo de Jordán no es relevante porque es un delincuente que, según dice, no se atreve a venir porque tiene orden de prisión, lo que dijo Daniel Salcedo en la Comisión de Fiscalización por invitación de su presidente es extraordinariamente valioso.

Nosotros no nos dejamos llevar por el romanticismo, según el cual no hay cómo creer a un reo como Salcedo, porque cualquier cosa que diga debe servir para un proceso de fiscalización o para un eventual juicio, sostuvo el ministro en una de las entrevistas. Se debe escuchar a Salcedo porque es una persona que se ha sentido traicionada por las mafias que intentaron matarlo y ahora quiere hablar, sostiene De La Gasca.

“Lo que tenga que decir (Salcedo) sirve para mirar el otro lado de la historia nefasta de las mafias hospitalarias”, afirmó cuando un periodista le cuestionó por el evidente show que la Comisión de Fiscalización montó bajo la dirección de Álvarez para utilizar la versión de Salcedo para afectar a los adversarios políticos del gobierno.

Y en ese mismo escenario, el ministro se esmera en meter al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en la historia de Salcedo. Por eso, sin que nadie le pregunte, habló sobre lo que Salcedo dijo sobre el alcalde de Guayaquil que, en realidad, fue absolutamente inocuo.

De acuerdo con Salcedo, el comerciante de medicamentos Roberto Bunces alguna vez le llevó a la oficina del actual alcalde, pero no dijo nada más: ni que le propuso hacer algún negocio trucho, ni siquiera si le preguntó por sus datos para llamarlo en alguna ocasión. En realidad, Salcedo no dijo nada sobre Aquiles Álvarez, únicamente que lo vio, pero De La Gasca no quiso perder la oportunidad de mencionar el episodio en las entrevistas.

¿Por qué De La Gasca no defiende a su asambleísta?

Pero mientras legitima, da credibilidad y amplifica lo que el delincuente de Salcedo dijo en la polémica sesión de la Comisión de Fiscalización, De La Gasca en cambio pretende ignorar la existencia misma de lo que ha dicho Jordán.

Si el delincuente Salcedo es creíble porque sirve para la estrategia de enlodar a los correístas, el delincuente Jordán, en cambio, es solo un distractor para ocultar la verdad sobre las relaciones entre el narco y la política.

De La Gasca, para ser coherente, debería salir a defender a Ferdinan Álvarez y no hacerse el desentendido con lo que Jordán ha dicho sobre él. Eso, porque se supone que si fue fichado para ser parte de la bancada noboísta, luego de separarse del correísmo más estridente y oscuro (siempre se supo sobre su gran cercanía a Ronny Aleaga), era porque sus antecedentes morales eran intachables. Se supone, claro.

Al fin de cuentas, solo con activistas y militantes sin tacha ni duda sobre su proceder es que es posible destapar las porquerías de la clase política, como De La Gasca dice que el gobierno está destapando.

Además, no hay que olvidar que el gobierno no solo que le dio a Ferdinan Álvarez un paraguas en su bancada luego de la salida del correísmo, sino que le entregó la Comisión de Fiscalización.

Lo de la sesión de Fiscalización del lunes fue un espectáculo bochornoso porque su presidente, Ferdinan Álvarez, terminó estando al mismo nivel de Jordán y Salcedo. Y el gobierno del que hace parte De La Gasca es también responsable de ello.

