De la Gasca habló sobre lo dicho por Daniel Salcedo: El país debe conocer la verdad

Las reacciones continúan. El ministro de Gobierno, José De La Gasca, habló este 22 de julio de 2025 sobre la reciente comparecencia de Daniel Salcedo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista.

Salcedo, quien mantiene varias sentencias penales encima, compareció el 17 de julio de 2025 ante la mesa legislativa como parte del proceso de fiscalización que realiza la comisión a la corrupción en hospitales públicos.

No obstante, su presencia en la Asamblea generó diversas críticas por parte de la oposición al Gobierno, así como en parte de la opinión pública, pues se cuestionó que Salcedo haya realizado declaraciones, e incluso señalamientos, sin presentar ninguna prueba.

El Gobierno defiende que Salcedo puede ser clave en investigaciones

Pese a las críticas, en entrevista con Democracia TV, el ministro de Gobierno, José De La Gasca, defendió la comparecencia de Daniel Salcedo en la Asamblea Nacional e indicó que su testimonio puede ser vital para las investigaciones porque "Ecuador necesita ver un gran baño de verdad".

"Mucha veces nos dejamos levar por el romanticismo que significa señalar 'él como ya tiene cinco sentencias no tiene nada que decir o no resulta creíble lo que tenga que decir'. En el mundo no función así", comentó el funcionario.

Por el contrario, De La Gasca comentó que "lo que tenga que decir será insumo más dentro de un proceso de fiscalización o un proceso judicial, donde se deberá contrastar sus dichos con los documentos y con los demás elementos".

Salcedo reveló el esquema de corrupción hospitalaria en Ecuador

Durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el sentenciado Daniel Salcedo reveló a los legisladores y el público en general cómo funcionaba la red de corrupción hospitalaria de la que él era parte.

Salcedo denunció redes de corrupción enquistadas en el sistema de salud pública desde el gobierno de Lenín Moreno, con participación de unidades requirentes dentro de los hospitales. Explicó que las compras públicas se manipulaban desde el inicio, alterando especificaciones técnicas para direccionar contratos a empresas vinculadas.

El sentenciado Salcedo incluso comentó que las subastas inversas eran manipuladas mediante el otorgamiento de representaciones a distintas empresas vinculadas, asegurando que todas competían entre sí. También señaló que el principal beneficiario de la corrupción era el prófugo, Xavier Jordán.

