Fiscalización en disputa: Xavier Jordán reta a Ferdinan Álvarez y amenazas legales

Ante el pronunciamiento de Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Xavier Jordán, procesado por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis, publicó un video en su cuenta personal de X. Jordán acusa al asambleísta de “doble estándar”.

Jordán, luego de la presentación de Salcedo ante la Comisión que preside Álvarez, solicitó que también comparecer, pero vía telemática. A lo que Ferdinan Álvarez, en su intervención, expresó que para él no existía la razón por la cual se debiera aceptar una comparecencia virtual a una persona prófuga de la justicia.

Asimismo, el asambleísta respondió, ante su misma comisión, a las acusaciones de Jordán y reiteró que Jordán debe presentar documentación verificable y de manera presencial. Además, en un comunicado publicado en X, el martes 22 de julio, la Comisión señaló que Álvarez “aclaró difamaciones presentadas por Xavier Jordán a través de redes sociales carentes de fundamento”.

Ecuador !!



.@FerdinanAZ87



Hoy me impidieron comparecer telemáticamente ante la Comisión de Fiscalización y sacaron a mi abogado con policías. Días atrás, a un condenado a 30 años lo recibieron con honores. ¿Por qué el doble estándar?



Iba a entregar información clave sobre… pic.twitter.com/vaCzE8zXQD — Xavier Jordan (@XavierJordanM) July 22, 2025

En la comisión, Álvarez dijo que “jamás he hablado con este delincuente. Jamás he cruzado la palabra con este prófugo”. Como respuesta a esto, Jordán reaccionó. “Señor Álvarez o alias Tilín. Usted dice que el que nada debe, nada teme. Le tomo la palabra y le respondo con la misma firmeza”.

¿De qué lo acusa Xavier Jordán a Álvarez?

Por otro lado, indica que “lo más revelador es su comportamiento antes de mi comparecencia. Usted preguntó a mi abogado, ¿por qué se adelantan? Como si yo no tuviera derecho a defenderme. Luego me envió más de siete emisarios y mensajes para pedirme que no hable, que no acuse, que no revele lo que sé. ¿Por qué tanto nerviosismo? ¿Por qué no atenderme telemáticamente?”.

Además, agregó que “después, en la Comisión, usted dijo que no presenté pruebas, que solo envié relatos. Falso. Cada documento que remití fue entregado con respaldo, con evidencias y con mi firma de responsabilidad. ¿Por qué miente? Usted quiere que me quede callado, pero no lo voy a hacer. Porque la documentación que presenté revela lo que usted pretende ocultar: una red de corrupción hospitalaria que ha desviado al menos $ 1600 millones en compras de medicamentos entre el año 2020 y 2025. ¿Dónde están los medicamentos, señor Álvarez? Investigue (…). Señor Álvarez, explíquenos cómo funciona esa red. Usted ya lo sabe porque forma parte de ella”.

Asimismo, Jordán cuestionó el estilo de vida del que gozaría Álvarez. “¿Le puede explicar al Ecuador como su salario y el de su esposa justifican su ritmo de vida?”. E insinuó que el asambleísta trabajaría para Diego Sánchez, quien figuró en el juicio contra Carlos Pólit, tras firmar un acuerdo en el que admitió haber lavado dinero para el excontralor. En la sesión de la Comisión, Álvarez negó conocerlo. “Diego Sánchez es uno de los empresarios para el que usted trabaja desde hace tiempo”.

Sesion Nro 13 Comunicado oficial

Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político pic.twitter.com/1GIWUbrL1u — Fiscalización AN (@FiscalizacionAN) July 22, 2025

¿Qué más dijo Jordán?

E insistió con la frase: “el que nada debe, nada teme”. “¿Por qué le molestó tanto lo que presenté? ¿Qué parte del entramado lo compromete? ¿Por qué es tan nervioso?”.

Además, dijo que “¿Usted cree que si yo tuviera algo que ver con el asesinato de Fernando Villavicencio estaría libre aquí? ¿Usted cree que las autoridades o el FBI no me habían investigado, detenido o extraditado?”. “Investigue, eso es lo que tiene que hacer. Usted pide más pruebas, pero yo no difamo, yo pruebo”.

Al final, Jordán le advirtió que “tenga por seguro que en el corto plazo usted recibirá una notificación de parte de mi abogado con sede judicial en la Florida. Tendrá que demostrar cada una de las injurias que lanzó en mi contra”.

Antes de finalizar el video y luego de un sorbo de agua, Jordán le recalcó “no te olvides, Álvarez, que yo te compré el reloj”.

