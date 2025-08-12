Troncal Amazónica: infraestructura vial apta y estratégica

La Troncal Amazónica, arteria vial que enlaza a las seis provincias de la Amazonía ecuatoriana -Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe- se encuentra en condiciones operativas aptas y confiables para el tránsito vehicular liviano y pesado. Esta vía conecta comunidades dispersas en una de las regiones más biodiversas del planeta y constituye un eje clave para el desarrollo económico, en especial en las provincias petroleras de Orellana y Sucumbíos.

Según informes técnicos del MTOP, reportes del ECU 911 y los GAD provinciales, la Troncal Amazónica y sus puentes se mantienen habilitados y en funcionamiento continuo. Las labores de mantenimiento rutinario y correctivo, aunque con limitaciones presupuestarias, han logrado preservar la estructura vial en condiciones que permiten el tránsito de vehículos de gran tonelaje.

Este aspecto es muy relevante en Orellana y Sucumbíos, donde la actividad petrolera exige el traslado frecuente de cabezales, tráileres, plataformas cama baja y maquinaria pesada. Las carreteras deben soportar altos niveles de carga axial y condiciones climáticas adversas propias de la selva. El MTOP ha asegurado que los puentes estratégicos cuentan con inspecciones técnicas periódicas y refuerzos estructurales donde ha sido necesario. Aunque se reconocen tramos vulnerables por la geografía, lluvia constante y deslizamiento de taludes, los sistemas de monitoreo como el ECU 911 y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos permiten respuestas rápidas ante contingencias. En los últimos meses no se han reportado cierres prolongados ni colapsos estructurales importantes, lo que refuerza la confianza en el uso cotidiano de esta vía troncal.

La conectividad vial en la Amazonía es un factor decisivo para la soberanía territorial, reactivación económica, turismo ecológico, acceso a salud y educación, y la logística de sectores estratégicos como el petrolero y forestal. La ciudadanía demanda mayor inversión, señalización, ampliación de tramos críticos y mantenimiento preventivo con enfoque integral, que articule al Estado central, GAD provinciales y participación comunitaria. La Troncal Amazónica y sus puentes constituyen una infraestructura vital que se mantiene funcional, técnica y estratégicamente activa. Su sostenibilidad a largo plazo dependerá de una política pública decidida, inversión continua y respeto a la complejidad territorial de la selva ecuatoriana. ¡Y el tiempo sigue su marcha!

Elio Roberto Ortega Icaza