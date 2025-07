Pedro Granja y su defensa a Aquiles Álvarez tras imposición de grillete electrónico

“Somos resistencia. Fuerza”, así concluyó Pedro Granja, expresidenciable, un video de 02:14 minutos que publicó en sus redes sociales personales. El también abogado expresó su apoyo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ante lo que el burgomaestre calificó como “una situación que no le hace ni cosquillas” y Granja, como “ridícula persecución”.

A Álvarez le colocaron el dispositivo de vigilancia electrónico, también denominado grillete, el sábado 19 de julio. Así lo comunicó de manera oficial el burgomaestre al juez anticorrupción y contra el crimen organizado, Renán Andrade. Esto, porque en lugar de preventiva, el juez ratificó la colocación de grilletes electrónicos para algunos procesados, entre ellos el alcalde de Guayaquil.

Álvarez, junto a otras 15 personas naturales y seis jurídicas, ha sido llamado a juicio por el caso Triple A. La Fiscalía General del Estado investiga una presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.

LEA TAMBIÉN: Aquiles Álvarez enfrenta un nuevo lío judicial mientras sigue envuelto en otro caso

RELACIONADAS Neira dispara desde X y apunta contra el alcalde de Guayaquil

Álvarez habría denunciado irrupción del SNAI en su casa y pedido censura de su imagen Leer más

¿Qué dijo el Gobierno?

Ante esto, José Julio Neira es el hombre de confianza del jefe de Estado Daniel Noboa, también se pronunció en su plataforma personal de X y se preguntó si “¿se pondrá el grillete?, en alusión al alcalde del puerto principal. Asimismo, dijo: “mientras otros se "pitean", nosotros caminamos hacia adelante por desenmascarar todo lo que hay detrás del circo de la vieja política”.

Pero ante estas declaraciones, Granja arremetió. “¿Por qué se le cargan Aquiles? Porque mientras el Gobierno. Está hablando de payasadas como la castración química, Aquiles está por abrir la primera clínica para defender gratuitamente a niños víctimas de abuso”. Así también expuso otros dos proyectos que él ejecutará a través del Municipio de Guayaquil.

En el video también declara su descontento ante las acciones gubernamentales en contra de las obras civiles en Los Ceibos. “El Gobierno de Noboa se la pasa boicoteando las obras emblemáticas para Guayaquil. Noboa, en cambio, no inaugura ni siquiera un poste meado por un perro. Por esta razón se le cargan a Aquiles”.

A juicio de Granja, a Álvarez, el Gobierno lo persigue porque “se va a convertir en el único verdadero opositor de Daniel Noboa para las próximas elecciones presidenciales”. También porque dice que el primer mandatario “no tolera que nadie se ponga en contra de sus intereses”.

LE SUGERIMOS LEER: ¿Avalúo de expropiaciones para el Quinto Puente?: expertos cuestionan método

Aquiles Álvarez sobre su grillete: "No me hace ni cosquillas, me hace más fuerte" Leer más

¿Qué opinan los expertos sobre este actuar?

No obstante, para Leonel Fuentes, decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, Granja es empleado del Municipio no puede hablar objetivamente. No solo él, también su hermano, Pedro Gregorio Granja, es director de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil.

Para la politóloga Tatiana Quinga, Granja aparte de que tiene una relación laboral y personal con Álvarez, es una figura muy marcada de posición. “Evidentemente no sorprende que tenga esta postura frente a la situación que está viviendo el actual alcalde de Guayaquil”. Aunque para ella, su relación también evidencia su posición frente a al régimen de Noboa.

Sin embargo, a la par de eso, menciona Quinga, hay muchos cuestionamientos, sobre lo que debe y no debe hacer Granja. No obstante, “en líneas políticas, no sorprende”.

Para leer más contenido de Diario EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.